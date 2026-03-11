Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σώος και αβλαβής, λένε οι Ιρανοί - NYT: Είναι τραυματισμένος στα πόδια

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

NYT: Τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου

Παράλληλα, σύμφωνα με Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, ο τραυματισμός σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι ίδιοι τόνισαν ότι ο νέος ηγέτης έχει τραύματα στα πόδια, κάτι που εξηγεί, μεταξύ άλλων, την πλήρη απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις ή μηνύματα μετά την εκλογή του.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι έχουν περάσει πλέον τρία 24ωρα από την ανάληψη της θέσης του ανώτατου ηγέτη, χωρίς ο Χαμενεΐ να έχει εμφανιστεί δημοσίως, σε βίντεο ή έστω μέσω κάποιας δήλωσης. Όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ, ένας λόγος για αυτήν την απουσία είναι ο φόβος αποκάλυψης της τοποθεσίας του, ενώ ο δεύτερος αφορά τον τραυματισμό που υπέστη την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ενημερωθεί από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες δύο ημέρες και πως βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης, σε ένα εξαιρετικά ασφαλές σημείο με περιορισμένη επικοινωνία. Ο τραυματισμός του είχε ήδη ανακοινωθεί από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσαν και δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για τον τραυματισμό του ακόμη και πριν από την εκλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η μητέρα του, η σύζυγός του και ένας από τους γιους του.