Ισραηλινός ΥΠΕΞ σε Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Μπορείς να κρυφτείς, αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πού βρίσκεται ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Αυτό που ωστόσο, είναι γνωστό είναι ότι αποτελεί τον νέο «στόχο» των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων.



Μάλιστα, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ ανήρτησε για τον Ιρανό επικεφαλής: «Μπορείς να τρέξεις. Μπορείς να κρυφτείς. Αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν». Την ανάρτηση στο X, συνοδεύει μια επεξεργασμένη φωτογραφία με τον Μοτζτάμπα, του οποίου ο κορμός είναι από χαρτόνι.

Το ίδιο δείχνει και άλλη μία ανάρτηση με βίντεο από συγκέντρωση στην Τεχεράνη όπου αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του.

Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.



He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που επιλέχθηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου.

