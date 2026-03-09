Τεχεράνη: Στους δρόμους χιλιάδες Ιρανοί για να υποστηρίξουν τον νέο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Μετά την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν την Κυριακή 8 Μαρτίου, οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενκελάμπ της Τεχεράνης για να ορκιστούν πίστη στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε να ηγηθεί της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χιλιάδες κόσμου, άνδρες και γυναίκες, έχουν προσέλθει στην πλατεία κρατώντας τις ιρανικές σημαίες. Ορισμένοι συμμετέχοντες εθεάθησαν επίσης να κραδαίνουν και αφίσες, πορτρέτα ή πλακάτ του νεοδιορισμένου ηγέτη, θέλωντας να εκφράσουν με οποιονδήποτε τρόπο την υποστήριξή τους.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στην Τεχεράνη για να υποστηρίξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Reuters

Η ανακοίνωση της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων της χώρας σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το κληρικό σώμα, που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του Ανώτατου Ηγέτη, επιβεβαίωσε την απόφασή του σε επίσημη δήλωση, αναφέροντας «Με αποφασιστική ψήφο, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων εξέλεξε τον Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ ως τον τρίτο Ηγέτη του ιερού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Πώς το Ιράν στέλνει «μήνυμα» σε Ισραήλ και ΗΠΑ

Γεννημένος το 1969 στην πόλη Μασχάντ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρέτησε ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Αναλαμβάνοντας τώρα την ηγεσία σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών εντάσεων και πολιτικής αβεβαιότητας, ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ηγείται της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχοντας πίσω του δεκαετίες κληρικής εκπαίδευσης και εμπειρίας, καθώς και στενή συνεργασία με τους κυβερνητικούς θεσμούς της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα, ενός βαθιά σκληροπυρηνικού κληρικού, του οποίου η σύζυγος, η μητέρα και άλλα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ηγεσία του Ιράν έχει απορρίψει κάθε προοπτική συμβιβασμού για τη διατήρηση του συστήματος και δεν βλέπει άλλη πορεία πέρα από την αντιπαράθεση, την εκδίκηση και την αντοχή.

Ο Μοτζτάμπα αντιτίθεται εδώ και καιρό σε μεταρρυθμιστικές ομάδες που υποστηρίζουν τη συνεργασία με τη Δύση.



Ο διορισμός του σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ηγεσία της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, με τους υποστηρικτές του να τονίζουν τη συνέχεια στην ιδεολογική και θεσμική κληρονομιά που έχουν καθιερώσει οι προηγούμενοι ηγέτες. Ο Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται στον πυρήνα της σιιτικής θεοκρατίας του Ιράν και έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα. Παράλληλα, είναι ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης