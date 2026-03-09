Οργή Τραμπ για τις ισραηλινές επιθέσεις στα διυλιστήρια της Τεχεράνης: «Να μην καεί το πετρέλαιο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται προβληματισμένη από την έκταση των ισραηλινών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 7 Μαρτίου εναντίον πετρελαϊκών υποδομών στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν περίπου 30 αποθήκες πετρελαίου και καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές. Οι φωτιές εξακολουθούσαν να καίνε μέχρι και την Κυριακή, ενώ πυκνός καπνός κάλυψε μεγάλο μέρος της ιρανικής πρωτεύουσας και οι φλόγες ήταν ορατές από χιλιόμετρα μακριά.

Φωτό: Reuters

Εκνευρισμός στον Λευκό Οίκο

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κλίμακα των επιθέσεων ξεπέρασε σημαντικά αυτό που ανέμενε η Ουάσιγκτον, όταν το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση.

Η ένταση των χτυπημάτων και οι εκτεταμένες καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν ανησυχία σε υψηλόβαθμους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, υπάρχει φόβος ότι οι επιθέσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον άμαχο πληθυσμό στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Φωτό: Reuters

Αντί να αποδυναμώσουν το καθεστώς, ενδέχεται να ενισχύσουν τη συσπείρωση της ιρανικής κοινωνίας γύρω από αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς.

«Αυτά δεν αρέσουν στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος θέλει να σωθεί το πετρέλαιο, δεν θέλει να καεί. Και ας μην ξεχνάμε και την αύξηση στις τιμές καυσίμων», αναφέρει χαρακτηριστικά σύμβουλος του Τραμπ. Από την ισραηλινή πλευρά, αξιωματούχος ανέφερε ότι το μήνυμα που έλαβε το Τελ Αβίβ από την Ουάσιγκτον ήταν ιδιαίτερα έντονο, συνοψίζοντάς το στη φράση «WTF». (Τι στο διάολο κάνετε;»).

Φωτό: Reuters

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική του πολέμου αναμένεται να συζητηθούν σύντομα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο μεταξύ των κυβερνήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους τόσο στη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.