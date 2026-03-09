Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν με φόντο το Ιράν και την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου,

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο, οι δυο ηγέτες συζήτησαν τα τρέχοντα ζητήματα σχετικά με τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Πούτιν: Ο πόλεμος προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει εντελώς.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργασθεί ξανά ακόμη και με τους ευρωπαίους πελάτες εάν θέλουν να επιστρέψουν σε μια μακροχρόνια, μη πολιτικοποιημένη συνεργασία.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους, αλλά χρειαζόμαστε να μας δώσουν σημάδια ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι», δήλωσε ο Πούτιν σε κυβερνητική συνεδρίαση με επίκεντρο την κατάσταση στην αγορά υδρογονανθράκων.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν και σημείωσε ότι η απότομη αύξηση των τιμών να είναι πιθανώς προσωρινή.

Ο Πούτιν συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ρωσίας συνεχάρη τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Μοζτάμπα θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ ο όποιος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες».

Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν, ενώ επεσήμανε ότι θέλει να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας», τονίζοντας ότι «η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.