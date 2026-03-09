«Έρχεται το τέλος του κόσμου» προειδοποιεί το Κρεμλίνο - «Είναι η τέλεια καταιγίδα»

«Μαύρο» βλέπει το μέλλον το Κρεμλίνο και προειδοποιεί ότι «το τέλος του κόσμου είναι προ των πυλών».



Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, επέκρινε την κατάρρευση του «διεθνούς δικαίου» και έκανε λόγο για «τέλεια καταιγίδα».



Η καταστροφική προειδοποίηση για τον πλανήτη ήρθε εν μέσω μαζικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τις οποίες το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τέλεια καταιγίδα».

Η Ρωσία μοιάζει ανίσχυρη να βοηθήσει την Τεχεράνη, εκτός πιθανώς από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις, όπως αναφέρει η Daily Mail.



Ο εκπρόσωπος του Πούτιν είπε: «Έχουν συμβεί χειρότερα πράγματα στην ανθρώπινη ιστορία... αλλά δεν ήμασταν ζωντανοί τότε, οπότε μας φαίνεται ότι το τέλος του κόσμου είναι εδώ».



Εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Πούτιν, ο οποίος εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, πιστεύει ότι «όλοι έχουμε χάσει αυτό που ονομάζουμε διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Πεσκόφ.



«Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω καν πώς μπορεί κάποιος να καλεί άλλους να ακολουθούν τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει πλέον».



«Είναι απίθανο να μπορεί πλέον κανείς να διατυπώσει ποιο δίκαιο έχει αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο... Κανείς δεν μπορεί να δώσει έναν σαφή ορισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου.



«Επομένως, ο Πούτιν έχει δίκιο. Στο πλαίσιο αυτής της τέλειας καταιγίδας που έχει τώρα ξεκινήσει, πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, στα συμφέροντά μας και στις δυνατότητές μας».



«Όπου δεν υπάρχει, πρέπει να το ενισχύσουμε, να σκεφτούμε προσεκτικά και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».