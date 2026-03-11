«Ξέρουμε το τέλος του Χίτλερ, καταλαβαίνουμε το τέλος του Πούτιν»: Σκληρή επίθεση Ζελένσκι στη Ρωσία

Σφοδρή επίθεση κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία ενισχύει στρατιωτικά το Ιράν και χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τον πολιτισμό ως εργαλεία προπαγάνδας.

Σε συνέντευξή του στον YouTuber Caolan Robertson, ο Ζελένσκι έκανε ακόμη και ιστορική σύγκριση του Ρώσου προέδρου με τον Αδόλφο Χίτλερ, δηλώνοντας ότι «ξέρουμε ποιο ήταν το τέλος του Χίτλερ» και ότι η διεθνής κοινότητα «καταλαβαίνει και το τέλος του Πούτιν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε εξάλλου ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν βαθαίνει διαρκώς, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων.

«Η Ρωσία στηρίζει το Ιράν στρατιωτικά»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ήδη προσφέρει σημαντική στρατιωτική υποστήριξη στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν με drones και πιθανότατα θα προχωρήσει και σε περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία, όπως η παροχή πυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αεράμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε μάλιστα ένα ακόμη πιο ανησυχητικό ερώτημα για το μέλλον της σύγκρουσης και των γεωπολιτικών ισορροπιών.

Όπως είπε, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η αποστολή στρατευμάτων για την υποστήριξη του ιρανικού καθεστώτος, όπως - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Κιέβου - συνέβη ήδη με τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και θα μπορούσαν να σταλούν στο μέτωπο της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι ένα παρόμοιο σενάριο θα μπορούσε να επαναληφθεί και στην περίπτωση του Ιράν.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο επιρροής»

Στη συνέντευξή του, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις για πολιτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία της ρωσικής σημαίας και οι αθλητικές επιτυχίες αποτελούν για τη Μόσχα έναν τρόπο να δείξει ότι δεν είναι απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτή τη στρατηγική μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας παραπληροφόρησης και σημείωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να αντιδράσει κινητοποιώντας τους συμμάχους της.

Όπως εξήγησε, το Κίεβο ασκεί πιέσεις σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, διαφωνώντας με αποφάσεις που επιτρέπουν τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Οι Ουκρανοί βετεράνοι στους Παραολυμπιακούς

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στους Ουκρανούς αθλητές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι του πολέμου.

Όπως είπε, οι επιτυχίες και τα μετάλλια που κατακτούν έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Κατά τον ίδιο, κάθε αθλητική επιτυχία της Ουκρανίας αποτελεί και ένα συμβολικό πλήγμα για τη Ρωσία.

We know the end of Hitler. We understand the end of Putin. Weaponizing sports, music, film and art festivals – like Venice Biennale – never helps. Across various cultural platforms – even during children's animation festivals – the Russians stuff their movies with propaganda to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2026

«Καταλαβαίνουμε το τέλος του Πούτιν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη ρωσική ηγεσία, κάνοντας ιστορική αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ.

«Ξέρουμε ποιο ήταν το τέλος του Χίτλερ. Καταλαβαίνουμε και το τέλος του Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως μέσο προπαγάνδας, αναφέροντας ότι επιχειρεί να προωθήσει πολιτικά μηνύματα μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και ακόμη και παιδικές παραγωγές.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να επηρεάσει τη ρωσική κοινωνία ήδη από μικρή ηλικία μέσω κινηματογραφικών παραγωγών και πολιτιστικών δράσεων, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή προσπάθεια ιδεολογικής χειραγώγησης.

Κλείνοντας, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτή η στρατηγική δεν θα οδηγήσει τελικά σε επιτυχία για τη Ρωσία.

«Είμαι βέβαιος ότι το έθνος τους θα αντιμετωπίσει ένα τραγικό τέλος», δήλωσε.