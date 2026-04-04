Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Βαρθολομαίο: «Θα κάνουμε τα πάντα για την ειρήνη»

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.



Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στο Ντολμάμπαχτσε, μετέβη στο Φανάρι όπου είχε εγκάρδια συνάντηση για πάνω από 1 ώρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.



Ο Ζελένσκι μετά το τέλος της συνάντησης με τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης εκκλησίας μιλώντας σε δημοσιογράφους εξέφρασε την χαρά του που βρεθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ επανέλαβε την πρόθεση του Κιέβου να επανεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, ένα θέμα που όπως υποστήριξε συζήτησε και με τον Ταγίπ Ερντογάν.



«Θα κάνουμε τα πάντα. Για αυτό μιλήσαμε με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος είναι κι αυτός από αυτή την πλευρά, την πλευρά της ειρήνης.



Και φυσικά πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να αξιοποιήσουμε όλες τις αξίες, όλη τη διπλωματική εμπειρία που διαθέτουν οι φίλοι μας. Επίσης, ο Πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις εδώ, στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε.



Πάντα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι για μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, σε κάθε περίσταση».

«Προσευχόμαστε για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα ειρήνης, εκφράζοντας την προσδοκία του να τερματιστούν οι συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.



«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να υποδεχθούμε για τέταρτη φορά τον Εξοχότατο Πρόεδρο Ζελένσκι, με τον οποίο ανταλλάξαμε πληροφορίες και απόψεις. Όπως γνωρίζετε, εδώ στο Πατριαρχείο προσευχόμαστε πάντα για την ειρήνη.



Και στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις προς αυτόν τον σκοπό, δηλαδή προς μια ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων. Βρισκόμαστε κοντά σε όσους υποφέρουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο».



Σε λίγες ημέρες γιορτάζουμε το Πάσχα.



Είναι μια ένδοξη ημέρα για όλους τους Χριστιανούς, και όχι μόνο, για όλο τον κόσμο που πιστεύει».