Ζελένσκι: Στα «σκαριά» τριμερής με ΗΠΑ και Ρωσία - Ξεκινούν πάλι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη

Τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα Τετάρτη (25/2) στους δημοσιογράφους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσουν διμερείς συνομιλίες την ερχόμενη Πέμπτη στη Γενεύη. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει μέρος των προετοιμασιών για μια τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία, η οποία πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου», τόνισε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Guardian.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι στη αντιπροσωπεία του Κιέβου θα ηγηθούν ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και η υπουγός Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο, ενώ από αμερικανική πλευρά θα είναι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να «διερευνηθούν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Με το βλέμμα στο «πακέτο ευημερίας»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε αυτό που περιέγραψε ως «πακέτο ευημερίας», με τις δύο πλευρές να πρόκειται να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον Ουμέροφ να συζητήσει λεπτομέρειες για μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων, εκφράζοντας την ελπίδα για πρόοδο σε αυτό που χαρακτήρισε ως ανθρωπιστική οδό.

Ο τελευταίος γύρος τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στη Γενεύη ολοκληρώθηκε στις 17-18 Φεβρουαρίου, με τον Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι να περιγράφει τη σύνοδο ως «σκληρή αλλά επαγγελματική».

Ωστόσο, κατά την μακρά ομιλία του στο Κογκρέσο τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια σύντομη αναφορά στην Ουκρανία, με την ρωσική εισβολή στη χώρα να συμπληρώνει χθες τον πέμπτο χρόνο της.