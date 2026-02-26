Ντελίριο Τραμπ: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον παράφρονα Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

Νέο κύκλο έντασης άνοιξε την Τετάρτη (25/2) ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο στόχαστρο τις Δημοκρατικές βουλευτές Ίλχαν Όμαρ και Ρασίντα Τλάιμπ, λίγες ώρες μετά τη μαραθώνια ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στις δύο μουσουλμάνες βουλευτές, υιοθετώντας προσβλητική ρητορική και υποστηρίζοντας πως «θα έπρεπε να κλειστούν σε άσυλο» ενώ επανέλαβε και τη γνωστή του προτροπή να «σταλούν πίσω από εκεί όπου ήρθαν».

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.



Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Η κλιμάκωση ήρθε αφού οι Όμαρ (σομαλικής καταγωγής) και Τλάιμπ (παλαιστινιακής καταγωγής) αποδοκίμασαν τον Τραμπ από τα έδρανα του Κογκρέσου, καταγγέλλοντας τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι δύο βουλευτές φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς», με την Όμαρ να τον κατηγορεί ευθέως ότι «λέει ψέματα».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ επεκτάθηκε και σε δημόσια πρόσωπα που τον έχουν επικρίνει, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον οποίο χαρακτήρισε «παράφρονα».

Η Ρασίντα Τλάιμπ απάντησε μέσω X, σημειώνοντας ότι τα σχόλια του προέδρου δείχνουν πως «το έχει χάσει», ενώ αντιδράσεις προκάλεσε και από οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων. Το Council on American-Islamic Relations (CAIR) καταδίκασε τη ρητορική του Τραμπ ως «ρατσιστική και μισαλλόδοξη», υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται δύο εκλεγμένες βουλευτές λόγω θρησκείας και καταγωγής επειδή ασκούν κριτική σε κυβερνητικές πρακτικές.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ / Φωτ.: Reuters

Την ίδια ώρα, ο δημόσιος διάλογος στις ΗΠΑ παραμένει τεταμένος γύρω από τις επιχειρήσεις της ICE και το πρόγραμμα συλλήψεων και απελάσεων που εντάθηκε το 2025. Η πολιτική αυτή δέχεται αυξανόμενη κριτική, ειδικά μετά από περιστατικά που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτειακό επίπεδο, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι διαμορφώνεται κλίμα φόβου και στοχοποίησης μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Φωτ.: Reuters

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ επανέφερε και επιθέσεις κατά της κοινότητας Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «Σομαλοί πειρατές λεηλατούν τη Μινεσότα», με την κυβέρνησή του να συνδέει τις επιχειρήσεις στην πολιτεία και με καταγγελίες περί απάτης σε κοινωνικά προγράμματα — ισχυρισμούς που απορρίπτουν οργανώσεις και επικριτές του, ζητώντας τεκμηριωμένα στοιχεία.