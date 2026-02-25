Axios: Οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία με Ιράν πρέπει να ισχύει επ' αόριστον, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε ιδιωτική συγκέντρωση (δωρητών της AIPAC) την Τρίτη (24/2) ότι η κυβέρνηση απαιτεί οποιαδήποτε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν να παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον, ανέφερε το Axios την Τετάρτη (25/2), επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άλλους που γνωρίζουν αυτές τις κουβέντες.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διάταξη λήξης. Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεση μας είναι: πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», ανέφερε το δημοσίευμα, μεταφέροντας λόγια του Γουίτκοφ.

Γιατί έχει σημασία η φράση του Γουίτκοφ; Ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι επικριτές της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν του 2015, την οποία διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα, χρησιμοποίησαν τις «διατάξεις λήξης» ως ένα από τα κύρια ελαττώματά της. Σημειώνεται επίσης ότι ο Γουίτκοφ έκανε τα σχόλια δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη.



Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στην ιρανική κυβέρνηση μετά την βίαιη καταστολή των διαδηλωτών και έχει συγκεντρώσει μεγάλη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ απειλεί με στρατιωτικές επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Βανς: Ο Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη (25/2) ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση με το Ιράν και ελπίζει οι Ιρανοί να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους στις διαπραγματεύσεις που θα έχουν την Πέμπτη (26/2) οι δυο πλευρές. «Ο πρόεδρος ήταν όσο ξεκάθαρος θα μπορούσε: το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο (...) Θα προσπαθήσει να το επιτύχει μέσω της διπλωματικής οδού» είπε ο Βανς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν οι ΗΠΑ θα ήθελαν την αποχώρηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την εξουσία.



Νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης και τον περιορισμό των πετρελαϊκών εσόδων της, παραμονή των συνομιλιών των δύο πλευρών στη Γενεύη.



Το γραφείο του υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων έβαλε στη «μαύρη λίστα» τέσσερις Ιρανούς, εταιρείες και δώδεκα πλοία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δεξαμενόπλοια αυτά ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» που επιτρέπει στην Τεχεράνη να παρακάμπτει το αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές αργού και με τον τρόπο αυτό «να χρηματοδοτεί την εσωτερική καταστολή, τις τρομοκρατικές οργανώσεις που συνδέονται μαζί της και τα εξοπλιστικά προγράμματά της».



Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τρίτη το Ιράν ότι έχει αναπτύξει «πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις (στρατιωτικές) βάσεις» των ΗΠΑ και ότι επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερα οπλικά συστήματα, ικανά «να πλήξουν σύντομα τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Βανς συστήνει στο Ιράν να «λάβει σοβαρά υπόψη» τις αμερικανικές απειλές

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συνέστησε στο Ιράν να «λάβει σοβαρά υπόψη» τις αμερικανικές απειλές την παραμονή των συνομιλιών στην Ελβετία και την επόμενη ημέρα της λεκτικής επίθεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης, ενώπιον του Κογκρέσου.



Νέες διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν στη Γενεύη, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει στην περιοχή του Κόλπου σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις. «Η πλειονότητα των Αμερικανών κατανοεί ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε το χειρότερο και πιο παρανοϊκό καθεστώς στον κόσμο να έχει πυρηνικά όπλα (...). Αυτός είναι ο στόχος που έχει ορίσει ο πρόεδρος. Θα επιδιώξει να τον πετύχει μέσω της διπλωματικής οδού», είπε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.



«Ο πρόεδρος έχει στη διάθεσή του πολλά άλλα εργαλεία» για να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ατομική βόμβα, συμπλήρωσε ο ίδιος, καταλήγοντας: «Έχει δείξει πως είναι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσει και ελπίζω ότι οι Ιρανοί θα το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη αύριο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».



Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης τις απειλές που θέτει, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και που θα μπορούσαν, επομένως, να δικαιολογήσουν μία στρατιωτική επιχείρηση. Το Ιράν «ανέπτυξε πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις στρατιωτικές βάσεις μας» και επιδιώκει να επινοήσει ακόμα πιο ισχυρούς πυραύλους, ικανούς να «φθάσουν σύντομα στις ΗΠΑ», υποστήριξε.



«Όλα όσα υποστηρίζουν στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και του αριθμού των θυμάτων κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτα άλλο από την επανάληψη χονδροειδών ψεμάτων», δήλωσε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ.