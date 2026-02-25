Ο Τραμπ «φορτώνει» με μαχητικά τη Μέση Ανατολή - Ιράν: «Αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλες»

Σε νέα κίνηση στρατιωτικής ενίσχυσης στη Μέση Ανατολή προχώρησαν οι ΗΠΑ, αποστέλλοντας την Τρίτη (24/02) ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor, μαζί με αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, προς το Ισραήλ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εντείνοντας τις εκτιμήσεις για αυξημένη αμερικανική στρατιωτική ετοιμότητα στην περιοχή.

Ενδείξεις μετακίνησης προς τη Μέση Ανατολή

Παρότι τα F-22 δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιες πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων -κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου αποστολές- στοιχεία που εξετάστηκαν, δείχνουν ότι τα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, αεροσκάφη ανεφοδιασμού που απογειώθηκαν από τη Βρετανία μαζί με τα F-22 καταγράφηκαν να πετούν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης, ενισχύοντας το σενάριο επιχειρησιακής μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ρόλος των F-22 στην αμερικανική αποτρεπτική ισχύ

Το F-22 Raptor αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα μαχητικά stealth της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, με δυνατότητα επιχειρήσεων τόσο αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη αμερικανική επιχείρηση κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα F-22 είχαν χρησιμοποιηθεί για συνοδεία βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς, παρέχοντας αεροπορική κάλυψη κατά την είσοδό τους σε εχθρικό εναέριο χώρο.

Ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην περιοχή

Η νέα αποστολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία περιλαμβάνει ήδη:

δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων

δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη

περισσότερα από 60 μαχητικά που φέρονται να σταθμεύουν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Η κινητοποίηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποτροπής, τόσο προς την Τεχεράνη όσο και προς άλλους δρώντες στην περιοχή.

Μηνύματα από την Τεχεράνη πριν τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα, το Ιράν στέλνει τη δική του απάντηση σε συμβολικό επίπεδο, με εικόνες από την Τεχεράνη να δείχνουν μεγάλες αντι-αμερικανικές αφίσες και συνθήματα στους δρόμους.

Σε μία από αυτές απεικονίζεται αμερικανικό αεροπλανοφόρο με κατεστραμμένα μαχητικά στο κατάστρωμα και μήνυμα στα φαρσί και στα αγγλικά: «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα».

Παράλληλα, σε κεντρικά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας παραμένουν αναρτημένες μεγάλες τοιχογραφίες του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σκληρό μήνυμα Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στον Νο1 χορηγό τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Όλα αυτά την ώρα που κεντρικό και κυρίαρχο θέμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την «Κατάσταση της Ένωσης» αποτέλεσε το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετεί εξαιρετικά σκληρή ρητορική και να προβαίνει σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του ιρανικού καθεστώτος. Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 32.000 διαδηλωτές στο εσωτερικό της χώρας, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που «από τότε που κατέλαβε την εξουσία πριν από 47 χρόνια έχει εξαπλώσει μόνο τρομοκρατία, θάνατο και μίσος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και οι «δολοφονικοί πληρεξούσιοί» του αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αποκαλύπτοντας, όπως είπε, ότι πέρυσι οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μια πρωτοποριακή επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος», γνωστή ως Operation Midnight Hammer, με την οποία «εξαλείφθηκε πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα όπλων του Ιράν». Όπως τόνισε, η Τεχεράνη είχε προειδοποιηθεί να μην επιχειρήσει την ανοικοδόμησή του, ωστόσο «σήμερα επιδιώκει και πάλι τις σκοτεινές πυρηνικές της φιλοδοξίες».

Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που απειλούν την Ευρώπη και αμερικανικές βάσεις στο εξωτερικό και ότι εργάζεται πάνω σε πυραυλικά συστήματα που «σύντομα θα μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ξεκαθάρισε ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, αλλά έθεσε απόλυτη κόκκινη γραμμή: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».