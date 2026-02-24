Αεροπλανοφόρα και βομβαρδιστικά περικυκλώνουν το Ιράν - Πάνω από 150 μαχητικά έτοιμα για απογείωση

Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες και στοιχεία από την παρακολούθηση πτήσεων δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενισχύσει αισθητά τη στρατιωτική τους παρουσία σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν και αναζωπυρώνει τα σενάρια πως η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια μακροχρόνια στρατιωτική επιχείρηση.

Παράλληλα, σημάδια πιθανής όξυνσης προέρχονται και από το Ισραήλ. Η εφημερίδα Yedioth Ahronoth μετέδωσε δήλωση ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία ένα ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν «θεωρείται πλέον επικείμενο». Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης πηγές με γνώση των επαφών με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Την ίδια στιγμή, το Channel 12 ανέφερε πως το Τελ Αβίβ έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το ενδεχόμενο ανοίγματος και άλλων μετώπων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Πάνω από 150 αεροσκάφη σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρει η The Washington Post, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μετακινήσει πάνω από 150 αεροσκάφη σε στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατιωτικής ισχύος που έχουν καταγραφεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Η ενίσχυση αυτή φέρεται να επιταχύνθηκε μετά τον δεύτερο κύκλο πυρηνικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το δημοσίευμα, βασισμένο σε δορυφορικές εικόνες και στοιχεία πτήσεων, επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν συγκαταλέγεται «μεταξύ των μεγαλύτερων» που έχουν παρατηρηθεί από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 — μια σύγκριση που προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον και προβληματισμό στους ειδικούς σε θέματα άμυνας.

Στρατιωτικές ασκήσεις στο νότιο Ιράν

Οι Islamic Revolutionary Guard Corps, γνωστοί ως Φρουροί της Επανάστασης που αποτελούν τον ιδεολογικό πυρήνα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση, έχει ξεκινήσει η «Συνδυασμένη Άσκηση 1404 (2026)» των χερσαίων δυνάμεων του IRGC, με την ονομασία να παραπέμπει τόσο στο ιρανικό όσο και στο γρηγοριανό ημερολόγιο.

Τα γυμνάσια επικεντρώνονται κυρίως στις νότιες ακτές της χώρας στον Κόλπο, ενώ αντίστοιχες δραστηριότητες διεξάγονται και σε άλλες περιοχές. Στις ασκήσεις συμμετέχουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, αμφίβια οχήματα, πύραυλοι εδάφους-θάλασσας, ρουκέτες και μονάδες πυροβολικού.

Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC, Mohammad Karami, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι έχουν ληφθεί εκτενώς σχεδιασμένα μέτρα σε τομείς όπως οι πύραυλοι, το πυροβολικό, τα drones, οι ειδικές δυνάμεις και τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Όπως ανέφερε, οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα τις «υφιστάμενες απειλές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τεχεράνη: «Εφικτή» μια συμφωνία πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία «είναι εφικτή» πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα επαναλάβει τις συνομιλίες αυτές «αποφασισμένο να καταλήξει σε μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Αραγτσί σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.



Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη στη Γενεύη έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων που θα εστιάσει στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετά την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν. Ο Αραγτσί έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία για τη σύναψη μιας πρωτόγνωρης συμφωνίας που λαμβάνει υπόψη αμοιβαίως τις ανησυχίες και τα συμφέροντά μας». «Μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», πρόσθεσε.



Οι προηγούμενες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον είχαν σταματήσει τον Ιούνιο του 2025 λόγω του πολέμου των 12 ημερών, τον οποίο ξεκίνησε το Ισραήλ κατά του Ιράν, και στον οποίο ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών, η Τεχεράνη δήλωσε ότι συμφώνησε με την Ουάσιγκτον σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» για μια πιθανή συμφωνία αλλά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά τις «αμερικανικές κόκκινες γραμμές».



Οι Δυτικοί φοβούνται μήπως η Τεχεράνη αποκτήσει ατομική βόμβα, ενώ το Iράν από την πλευρά του δηλώνει ότι θέλει να αναπτύξει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν (στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν) κατά τη διάρκεια του πολέμου τον Ιούνιο.