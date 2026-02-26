Απέπλευσε από τη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» - Επόμενος προορισμός το Ισραήλ

Απέπλευσε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί από τη ναυτική βάση στο Μαράθι της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R Ford», το οποίο κατευθύνεται πλέον προς την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Με τη συνδρομή ρυμουλκών, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο αποκολλήθηκε από την προβλήτα Κ14 και αναχώρησε, έπειτα από τετραήμερη παραμονή στη Σούδα, όπου ανεφοδιάστηκε με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες. Το πλοίο είχε καταπλεύσει στην Κρήτη την Καθαρά Δευτέρα, με το πλήρωμα των περίπου 4.600 ατόμων να προετοιμάζεται για την επόμενη αποστολή του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αεροπλανοφόρο αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο να προσεγγίσει το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική διάταξη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν. Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων πραγματοποιείται ενόψει κρίσιμης συνάντησης που έχει προγραμματιστεί στη Γενεύη μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και απεσταλμένων της Τεχεράνης.

Το Gerald Ford αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή από τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής κινητοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αεροπλανοφόρο, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2017, έχει μήκος 334 μέτρα, εκτόπισμα άνω των 100.000 τόνων και πλήρωμα περίπου 4.600 ναυτών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το πλοίο είχε πρόσφατα αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης.

Πάνω από 150 αεροσκάφη σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Όπως αναφέρει η The Washington Post, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μετακινήσει πάνω από 150 αεροσκάφη σε στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατιωτικής ισχύος που έχουν καταγραφεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Η ενίσχυση αυτή φέρεται να επιταχύνθηκε μετά τον δεύτερο κύκλο πυρηνικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το δημοσίευμα, βασισμένο σε δορυφορικές εικόνες και στοιχεία πτήσεων, επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν συγκαταλέγεται «μεταξύ των μεγαλύτερων» που έχουν παρατηρηθεί από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, μια σύγκριση που προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον και προβληματισμό στους ειδικούς σε θέματα άμυνας.