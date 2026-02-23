Απόβαση στη Σούδα για το θηριώδες αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford»

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το αμερικανικό USS Gerald R. Ford, έφτασε στην Κρήτη, όπως αποτυπώνουν φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

USS Gerald R. Ford aircraft carrier arrives at Souda Bay on the island of Crete, Greece, February 23, 2026. REUTERS/Stelios Misinas pic.twitter.com/1wVMm4lwKg — Idrees Ali (@idreesali114) February 23, 2026

Όπως αναφέρει το Reuters, το αεροπλανοφόρο διέσχισε 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του. Για να υποστηρίξει τον εφοδιασμό του αεροπλανοφόρου, ένας μεγάλος αριθμός C-17 προσγειώθηκε στην κοντινή αεροπορική βάση των Χανίων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να αποσταλεί στη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

🇺🇸 The USS Gerald R. Ford arrived at Souda Bay, Greece, with a fully loaded flight deck.



The aircraft carrier is now sailing near Crete en route to the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/sBIm6Np0rn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 23, 2026

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλανοφόρο να φτάνει, με τα αεροσκάφη του στο κατάστρωμα, στον κόλπο της Σούδας της Κρήτης, πιθανώς στο πλαίσιο στάσης ανεφοδιασμού στη βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ που βρίσκεται εκεί.

Το αεροπλανοφόρο έγινε ιδιαίτερα γνωστό τον Δεκέμβριο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος το έστειλε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, λίγες εβδομάδες πριν την επέμβαση που αιχμαλώτισε τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, από το Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Μετά από μια πρώτη αποστολή στην Ευρώπη στα τέλη του 2025 και μια μεταφορά στην Καραϊβική, το αεροπλανοφόρο επέστρεψε στη Μεσόγειο φέρνοντας μαζί του σημαντική αεροπορική δύναμη.

Η Carrier Air Wing 8 αποτελείται από 4 μοίρες πολλαπλών ρόλων μαχητικών F/A-18 και μια μοίρα αεροσκαφών EA-18G EW.

Μετά την ενδιάμεση στάση, το αεροπλανοφόρο θα απέχει 1 ημέρα από το Σουέζ και 6 ημέρες από την Αραβική Θάλασσα, εάν προορίζεται να ενταχθεί στην ομάδα κρούσης του Λίνκολν, που βρίσκεται ήδη κοντά στο Ιράν.