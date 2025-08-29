Υπόθεση κατασκοπείας στην Κρήτη: Αναψυχή... με το βλέμμα στη βάση της Σούδας

Τουρίστας με αγάπη στη θάλασσα και στα πτηνά, είχε δηλώσει, απολογούμενος στον ανακριτή, ο 26χρονος Αζέρος N. J., ο οποίος συνελήφθη τον Ιούνιο στη Σούδα κατηγορούμενος για κακουργηματική κατασκοπεία.

Η σύλληψή του είχε γίνει από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία στο διάστημα τουλάχιστον από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου παρακολουθούσε τις κινήσεις του 26χρονου.

