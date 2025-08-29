Υπόθεση κατασκοπείας στην Κρήτη: Αναψυχή... με το βλέμμα στη βάση της Σούδας
Ο νεαρός Αζέρος νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο με πανοραμική θέα στον ναύσταθμο, από όπου φωτογράφιζε τις κινήσεις πολεμικών πλοίων αλλά και όχι μόνον.
Τουρίστας με αγάπη στη θάλασσα και στα πτηνά, είχε δηλώσει, απολογούμενος στον ανακριτή, ο 26χρονος Αζέρος N. J., ο οποίος συνελήφθη τον Ιούνιο στη Σούδα κατηγορούμενος για κακουργηματική κατασκοπεία.
Η σύλληψή του είχε γίνει από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία στο διάστημα τουλάχιστον από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου παρακολουθούσε τις κινήσεις του 26χρονου.
