Συλλήψεις δύο Ρουμάνων στη Σαλαμίνα για κατασκοπεία - Είχαν φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 στη Σαλαμίνα, όταν εντοπίστηκε επαγγελματικό - τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο Ρουμάνους επιβαίνοντες να πλέει εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου. Το σκάφος ακινητοποιήθηκε από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 52 ετών, είχαν αποθηκευμένο φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στα κινητά τους τηλέφωνα. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας.

Από τις Αρχές κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 4.700 ευρώ και 400 δολαρίων. Το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών του εγγράφων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συλλήψεις

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Π.Ν..

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν. Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία).

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.»