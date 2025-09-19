Η MI6 προσλαμβάνει κατασκόπους μέσω dark web - Το βίντεο με οδηγίες στο YouTube

Είναι όνειρό σου να μοιάσεις στον Τζέιμς Μποντ; Θέλεις να γίνεις κατάσκοπος της MI6; Πλέον, είσαι μερικά κλικ μακριά από τον στόχο σου...

Όπως έγινε γνωστό, η MI6, γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο χάρη στον Τζέιμς Μποντ, τον πράκτορα 007 που δημιούργησε ο συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ, λανσάρει τη δική της ειδική πύλη στο dark web με την ελπίδα να προσελκύσει νέους κατασκόπους στο διαδίκτυο, κυρίως από τη Ρωσία.



Η ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Silent Courier στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας διευκολύνοντας την υπηρεσία πληροφοριών να στρατολογεί μέλη, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.



Πιθανοί πράκτορες στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο θα στοχοποιηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτει η ανακοίνωση, την οποία φιλοξενεί το BBC.



Ο απερχόμενος αρχηγός της MI6, Σερ Ρίτσαρντ Μουρ, απηύθυνε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 έκκληση σε πιθανούς κατασκόπους παγκοσμίως να έχουν ανώνυμη πρόσβαση στο dark web, ακολουθώντας τις οδηγίες στο βίντεο της MI6 στο YouTube.

Στην τελευταία του δημόσια ομιλία ως αρχηγός της MI6, ο Σερ Ρίτσαρντ Μουρ ξεκίνησε την παγκόσμια εκστρατεία στρατολόγησης με στόχο πιθανούς κατασκόπους στη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και αλλού.

Το «κατηγορώ» στον Πούτιν

Στην ίδια ομιλία -από την Κωνσταντινούπολη- εξέφρασε δριμεία κριτική στον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία» ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για ειρήνη «εκτός από την ουκρανική συνθηκολόγηση».



Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να πετύχει στην Ουκρανία και είπε ότι «έχει δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μασήσει», προσθέτοντας ότι η οικονομία και η δημογραφία της Ρωσίας βρίσκονται σε μακροπρόθεσμη παρακμή.



Ο επικεφαλής της MI6 κατηγόρησε επίσης την Κίνα ότι υποστηρίζει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας τόσο διπλωματικά όσο και μέσω αγαθών διπλής χρήσης, όπως «χημικά που καταλήγουν στα βλήματα τους και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που καταλήγουν στους πυραύλους τους».



Η υποστήριξη της Κίνας, είπε, μαζί με του Ιράν και της Βόρειας Κορέας εμποδίζει τον Πούτιν να κάνει μια λογική συμφωνία.

«Ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους»

Πριν από την ανακοίνωση σχετικά με τη νέα ειδική πύλη, η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Η εθνική ασφάλεια είναι το πρώτο καθήκον κάθε κυβέρνησης και το θεμέλιο του Σχεδίου Αλλαγής του πρωθυπουργού».



«Καθώς ο κόσμος αλλάζει και οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πολλαπλασιάζονται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους μας».

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών παγκόσμιας κλάσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης, εργαζόμενες στο παρασκήνιο για να διατηρήσουν τον βρετανικό λαό ασφαλή».



«Τώρα ενισχύουμε τις προσπάθειές τους με τεχνολογία αιχμής, ώστε η MI6 να μπορεί να στρατολογεί νέους κατασκόπους για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο».

Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη dark web

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πύλης θα είναι διαθέσιμες στο κοινό στο επαληθευμένο κανάλι YouTube της MI6.



Συνιστάται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω αξιόπιστων VPN και συσκευών που δεν είναι συνδεδεμένες με τους ίδιους.

Η πύλη της MI6 ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ, η οποία δημοσίευσε βίντεο σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να στοχεύσει πιθανούς Ρώσους κατασκόπους το 2023.

Η CIA υπέστη στο παρελθόν μια καταστροφική απώλεια πρακτόρων της στην Κίνα, αφού οι συνδέσεις τους με το dark web παραβιάστηκαν από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου.



Οι αρχές δήλωσαν ότι επρόκειτο για μια από τις χειρότερες παραβιάσεις ασφαλείας των τελευταίων ετών.