Παλμικά κύματα και ρωσικά εξαρτήματα: Αυτό είναι το όπλο που «χτυπούσε» Αμερικανούς πράκτορες

Κοντά στη λύση του λεγόμενου «Συνδρόμου της Αβάνας», ενός μεγάλου μυστηρίου της κατασκοπίας φέρονται ότι είναι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Μια δεκαετία μετά από την αποκάλυψη ότι Αμερικανοί και Καναδοί διπλωμάτες που υπηρετούσαν στην Κούβα ανέφεραν μυστηριώδη συμπτώματα όπως έντονους πονοκεφάλους, ιλίγγους και άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με εγκεφαλική διάσειση έρχεται το Πεντάγωνο να ρίξει φως στην υπόθεση.

Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το CNN, δοκιμάζει μια μυστική συσκευή που μπορεί να είναι το «όπλο» πίσω από τις επιθέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εξετάζει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο τη συσκευή αυτή, που αποκτήθηκε μέσω μυστικής επιχείρησης, την οποία ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ως την πιθανή αιτία μιας σειράς μυστηριωδών παθήσεων που επηρεάζουν Αμερικανούς κατασκόπους, διπλωμάτες και στρατιώτες, γνωστών ως «Σύνδρομο της Αβάνας».

Το μυστηριώδες σύνδρομο της Αβάνας

Το Σύνδρομο της Αβάνας αναφέρεται σε μια σειρά μυστηριωδών ιατρικών συμπτωμάτων που εμφάνισαν για πρώτη φορά Αμερικανοί και Καναδοί διπλωμάτες στην Κούβα το 2016. Τα θύματα ανέφεραν ότι άκουσαν ξαφνικούς, διαπεραστικούς θορύβους, τους οποίους ακολούθησαν έντονοι πονοκέφαλοι, ίλιγγος, ναυτία και γνωστική σύγχυση, συμπτώματα που προσομοιάζουν με εγκεφαλική διάσειση.

Έκτοτε, εκατοντάδες παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία έως την Κίνα. Αν και η επίσημη αιτία παραμένει αντικείμενο έντονης πολιτικής και επιστημονικής αντιπαράθεσης, η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει ότι πρόκειται για στοχευμένες επιθέσεις με κατευθυνόμενη ενέργεια ή παλμικά μικροκύματα, με σκοπό την εξουδετέρωση προσωπικού των μυστικών υπηρεσιών και της διπλωματίας.

Μια επιχείρηση εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN σε εκτενές δημοσίευμά του, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) αγόρασε τη συσκευή έναντι οκταψήφιου ποσού (δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων) κατά τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση από το Πεντάγωνο.

Η συσκευή παράγει παλμικά ραδιοκύματα, μια τεχνολογία που ακαδημαϊκοί και αξιωματούχοι υποψιάζονταν επί χρόνια ως την πηγή των επιθέσεων. Αν και η προέλευσή της δεν είναι εξ ολοκλήρου ρωσική, περιέχει ρωσικά εξαρτήματα, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Ένα «όπλο» που χωράει σε σακίδιο

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των αμερικανικών αρχών ήταν πώς μια συσκευή ικανή να προκαλέσει εγκεφαλικές βλάβες θα μπορούσε να είναι φορητή. Η συσκευή που αποκτήθηκε φαίνεται να δίνει την απάντηση, καθώς μπορεί να χωρέσει σε ένα απλό σακίδιο πλάτης.

Η απόκτηση αυτής της τεχνολογίας αναζωπύρωσε τη σφοδρή αντιπαράθεση εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για τα λεγόμενα «ανώμαλα περιστατικά υγείας» (AHIs).

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, η επίσημη θέση των υπηρεσιών πληροφοριών ήταν ότι παρέμενε «πολύ απίθανο» ένας ξένος αντίπαλος να κρύβεται πίσω από τα συμπτώματα.

Οι παθόντες κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη και υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που δείχνουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη.

Η δικαίωση των θυμάτων και η απαίτηση για συγγνώμη

Για πολλά από τα θύματα, η είδηση ότι το Πεντάγωνο κατέχει πλέον μια τέτοια συσκευή αποτελεί ηθική δικαίωση. Ο Marc Polymeropoulos, πρώην αξιωματικός της CIA που υπέστη βλάβες στη Μόσχα το 2017, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει όντως ανακαλύψει τέτοιες συσκευές, τότε η CIA οφείλει σε όλα τα θύματα μια δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν ως παρίες».

Οι κίνδυνοι της διασποράς

Αξιωματούχοι εκφράζουν πλέον φόβους ότι, αν η τεχνολογία αυτή αποδειχθεί αποτελεσματική, ενδέχεται να έχει ήδη εξαπλωθεί. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από μία χώρες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε ένα όπλο ικανό να προκαλέσει τραύματα που τερματίζουν την καριέρα Αμερικανών αξιωματούχων σε όλο τον κόσμο.

Τα παλμικά ραδιοκύματα είναι σύντομες, υψηλής έντασης δέσμες ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που μπορούν να διεισδύσουν στο ανθρώπινο κρανίο χωρίς να αφήσουν εξωτερικά ίχνη, όπως εγκαύματα ή μώλωπες.

Τι είναι τα παλμικά ραδιοκύματα

Η δράση τους βασίζεται στο «φαινόμενο Frey». Η ενέργεια απορροφάται από τους ανθρώπινους ιστούς και μετατρέπεται σε ακουστικά κύματα πίεσης μέσα στο κεφάλι. Αυτό προκαλεί την ψευδαίσθηση έντονων θορύβων, ενώ παράλληλα διαταράσσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και το εσωτερικό αυτί. Το αποτέλεσμα είναι σοβαρές βλάβες παρόμοιες με διάσειση, έντονος ίλιγγος και γνωστικές διαταραχές. Καθώς το «χτύπημα» είναι αόρατο, η διάγνωση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθιστώντας τα παλμικά κύματα ένα ιδανικό εργαλείο για κεκαλυμμένες επιθέσεις.