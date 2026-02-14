Μετά από δεκαετίες που κύλησαν κάτω από πέπλο μυστικότητας και από τη σκιά του απορρήτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκάλυψαν επίσημα το Jumpseat, το πρώτο δορυφορικό πρόγραμμα πληροφοριών σήματος που λειτουργεί σε εξαιρετικά ελλειπτική τροχιά. Αυτοί οι δορυφόροι πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 για την παρακολούθηση της σοβιετικής στρατιωτικής δραστηριότητας.

Το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης (NRO), η αμερικανική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την εκτόξευση και τη λειτουργία των δορυφόρων πληροφοριών της χώρας, μόλις αποκάλυψε ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στην ιστορία της αμερικανικής διαστημικής επιτήρησης. Το πρόγραμμα Jumpseat αποτελούσαν ουσιαστικά στρατηγικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι που λειτουργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μεταξύ 1971 και 1987, οκτώ αποστολές με αριθμούς από 7701 έως 7708 εκτοξεύτηκαν από την αεροπορική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια. Μόλις τέθηκαν σε τροχιά, αυτοί οι δορυφόροι έγιναν τα «μεγάλα αυτιά» των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ακούγοντας τον σοβιετικό στρατιωτικό πυρήνα από το διάστημα.

Εξοπλισμένοι με τεράστιες κεραίες, οι δορυφόροι Jumpseat κατέγραψαν ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επικοινωνιών και τηλεμετρίας με όργανα από σοβιετικές δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων. Αυτά τα δεδομένα διαβιβάστηκαν σε επίγειες εγκαταστάσεις για ανάλυση. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν τροφοδότησαν βασικές υπηρεσίες όπως η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και το Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο.

Γιατί ξεχώριζε το Jumpseat

Αυτό που έκανε το Jumpseat να ξεχωρίζει ήταν η τοποθέτησή του σε υψηλές, εξαιρετικά ελλειπτικές τροχιές, γνωστές ως τροχιές τύπου Molniya. Το χαμηλότερο σημείο τους, ή περίγειο, βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 1.000 χιλιομέτρων, ενώ το απόγειό τους εκτεινόταν πέρα ​​από τα 37.000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, όπως αναφέρει το futura-sciences.com.



Σε αυτό το υψηλότερο υψόμετρο ο δορυφόρος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του τροχιακού του χρόνου. Η τροχιακή κλίση ήταν επίσης περίπου 63 μοίρες, μια γωνία που ευνοούσε την κάλυψη υψηλών γεωγραφικών πλατών. Ως αποτέλεσμα, οι δορυφόροι παρέμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω από τις βόρειες περιοχές του πλανήτη, όπου βρίσκονταν σοβιετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθιστώντας την αναχαίτιση πολύ πιο αποτελεσματική.

Μεγάλοι για την εποχή τους, αυτοί οι δορυφόροι βασίζονταν σε μια στιβαρή πλατφόρμα με σταθεροποιημένη περιστροφή, κατασκευασμένη για πολύ μεγάλες αποστολές. Αυτή η ανθεκτικότητα εξηγεί γιατί, παρόλο που απενεργοποιήθηκαν το 2006, και οι οκτώ δορυφόροι Jumpseat εξακολουθούν να περιφέρονται σε τροχιά σαν διαστημικά σκουπίδια. Σε τέτοια υψόμετρα και δεδομένου του μεγέθους τους, η υποβάθμιση συμβαίνει πολύ αργά.

Όταν αποσύρθηκαν, οι δορυφόροι Jumpseat αντικαταστάθηκαν από πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Αν το NRO επέλεξε να αποχαρακτηρίσει εν μέρει το πρόγραμμα, αυτό γίνεται για να τονίσει τον καθοριστικό του ρόλο στην ιστορία της επιτήρησης του διαστήματος και την τεχνολογική του κληρονομιά. Αλλά το στρατιωτικό απόρρητο εξακολουθεί να ισχύει. Ακόμα και είκοσι χρόνια μετά το κλείσιμό τους, εκτός από μερικές σημειώσεις, πολλά έγγραφα που περιέχουν τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν απρόσιτα.