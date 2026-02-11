Γαλλία: 19χρονος συνελήφθη για κατασκοπεία στο εργοστάσιο των Rafale
«Κατάσκοπος» 19 ετών στη γραμμή παραγωγής των Rafale. Συναγερμός στη γαλλική αντικατασκοπεία.
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ασφαλείας μετά τη σύλληψη ενός 19χρονου προσωρινά εργαζόμενου στο εργοστάσιο της Dassaul στο Cergy-Pontoise. Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, φέρνει στο φως μια πιθανή επιχείρηση βιομηχανικής κατασκοπείας στην καρδιά της παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου RTL, ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν στη γραμμή συναρμολόγησης των προηγμένων μαχητικών, συνελήφθη αφού εντοπίστηκε να κατέχει γυαλιά εξοπλισμένα με κρυφή κάμερα, ικανή για λήψη οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ευκρίνειας. Οι αρχές ερευνούν αν ο 19χρονος πρόλαβε να καταγράψει ευαίσθητες τεχνικές λεπτομέρειες των αεροσκαφών, με το RTL να επισημαίνει ότι οι κατηγορίες αφορούν την «υπονόμευση των θεμελιωδών συμφερόντων του έθνους».
Η εφημερίδα Le Figaro, η οποία παρακολουθεί στενά την υπόθεση λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τον όμιλο Dassault, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, αναφέροντας ότι η DGSI (η γαλλική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας) έχει αναλάβει την ανάκριση. Το βασικό ερώτημα των ερευνητών είναι αν ο συλληφθείς ενεργούσε για λογαριασμό ξένης κρατικής δύναμης ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια με σκοπό τη μεταπώληση πληροφοριών.
Στο μικροσκόπιο της αντικατασκοπείας
Η τοποθεσία του συμβάντος δεν είναι τυχαία. Όπως σημειώνει η Le Figaro, η μονάδα στο Cergy είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς εκεί κατασκευάζονται τα ηλεκτρονικά συστήματα και πραγματοποιούνται δοκιμές σε εξαρτήματα που καθορίζουν την υπεροχή του Rafale στους αιθέρες. Η παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας από έναν συμβασιούχο (interim) εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου του προσωπικού που εισέρχεται σε διαβαθμισμένες ζώνες.
Η στρατηγική σημασία του Rafale και οι εξαγωγές
Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Rafale γνωρίζει πρωτοφανή εμπορική επιτυχία. Το Defense News, αναλύοντας το διεθνές περιβάλλον, επισημαίνει ότι η Dassault βρίσκεται σε μια φάση επιτάχυνσης της παραγωγής για να ικανοποιήσει τις παραγγελίες από χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Ελλάδα. Οποιαδήποτε διαρροή τεχνολογικών μυστικών θα μπορούσε να πλήξει το στρατηγικό πλεονέκτημα του αεροσκάφους, αλλά και την αξιοπιστία της Γαλλίας ως προμηθευτή αμυντικού υλικού.
Σύμφωνα με το Defense News, η ασφάλεια των γραμμών παραγωγής αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για το Παρίσι, καθώς οι απειλές για «υβριδικό πόλεμο» και βιομηχανική κατασκοπεία έχουν αυξηθεί γεωμετρικά το 2026. Ο 19χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι γαλλικές αρχές αναμένεται να επεκτείνουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν συνεργοί εντός ή εκτός του εργοστασίου.