Γαλλία: 19χρονος συνελήφθη για κατασκοπεία στο εργοστάσιο των Rafale

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ασφαλείας μετά τη σύλληψη ενός 19χρονου προσωρινά εργαζόμενου στο εργοστάσιο της Dassaul στο Cergy-Pontoise. Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, φέρνει στο φως μια πιθανή επιχείρηση βιομηχανικής κατασκοπείας στην καρδιά της παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου RTL, ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν στη γραμμή συναρμολόγησης των προηγμένων μαχητικών, συνελήφθη αφού εντοπίστηκε να κατέχει γυαλιά εξοπλισμένα με κρυφή κάμερα, ικανή για λήψη οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ευκρίνειας. Οι αρχές ερευνούν αν ο 19χρονος πρόλαβε να καταγράψει ευαίσθητες τεχνικές λεπτομέρειες των αεροσκαφών, με το RTL να επισημαίνει ότι οι κατηγορίες αφορούν την «υπονόμευση των θεμελιωδών συμφερόντων του έθνους».

[ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Un intérimaire de 19 ans employé sur la chaîne d’assemblage des Rafale à l’usine Dassault de Cergy a été placé en garde à vue le 10 février, soupçonné d’« atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », selon RTL. Il aurait été surpris avec des lunettes… pic.twitter.com/jE2DEnJOa7 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) February 11, 2026

Η εφημερίδα Le Figaro, η οποία παρακολουθεί στενά την υπόθεση λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τον όμιλο Dassault, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, αναφέροντας ότι η DGSI (η γαλλική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας) έχει αναλάβει την ανάκριση. Το βασικό ερώτημα των ερευνητών είναι αν ο συλληφθείς ενεργούσε για λογαριασμό ξένης κρατικής δύναμης ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια με σκοπό τη μεταπώληση πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο της αντικατασκοπείας

Η τοποθεσία του συμβάντος δεν είναι τυχαία. Όπως σημειώνει η Le Figaro, η μονάδα στο Cergy είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς εκεί κατασκευάζονται τα ηλεκτρονικά συστήματα και πραγματοποιούνται δοκιμές σε εξαρτήματα που καθορίζουν την υπεροχή του Rafale στους αιθέρες. Η παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας από έναν συμβασιούχο (interim) εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία ελέγχου του προσωπικού που εισέρχεται σε διαβαθμισμένες ζώνες.

Η στρατηγική σημασία του Rafale και οι εξαγωγές

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Rafale γνωρίζει πρωτοφανή εμπορική επιτυχία. Το Defense News, αναλύοντας το διεθνές περιβάλλον, επισημαίνει ότι η Dassault βρίσκεται σε μια φάση επιτάχυνσης της παραγωγής για να ικανοποιήσει τις παραγγελίες από χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Ελλάδα. Οποιαδήποτε διαρροή τεχνολογικών μυστικών θα μπορούσε να πλήξει το στρατηγικό πλεονέκτημα του αεροσκάφους, αλλά και την αξιοπιστία της Γαλλίας ως προμηθευτή αμυντικού υλικού.

Σύμφωνα με το Defense News, η ασφάλεια των γραμμών παραγωγής αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για το Παρίσι, καθώς οι απειλές για «υβριδικό πόλεμο» και βιομηχανική κατασκοπεία έχουν αυξηθεί γεωμετρικά το 2026. Ο 19χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι γαλλικές αρχές αναμένεται να επεκτείνουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν συνεργοί εντός ή εκτός του εργοστασίου.