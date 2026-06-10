Πλήγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα: «Καταρρέει» το μαχητικό 6ης γενιάς, διάδοχος των Rafale και Eurofighter

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό μετά την κατάρρευση (ουσιαστικά) του προγράμματος Future Combat Air System (FCAS), του φιλόδοξου εγχειρήματος ανάπτυξης μαχητικού αεροσκάφους 6ης γενιάς από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Το πρόγραμμα FCAS, που ξεκίνησε το 2017, είχε ως στόχο την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς που θα αντικαθιστούσε τα Eurofighters και τα Rafale, περίπου έως το 2040.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Breaking Defense, το Βερολίνο επιδιώκει πλέον να διατηρήσει τη στρατηγική αμυντική συνεργασία με το Παρίσι, στρέφοντας ωστόσο το ενδιαφέρον του σε πιο «ρεαλιστικά» κοινά προγράμματα, τα οποία θα μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τις σοβαρές βιομηχανικές και πολιτικές διαφωνίες που σημάδεψαν το FCAS.

Το πρόγραμμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 100 δισ. ευρώ σε συνολικό κόστος ανάπτυξης, βρέθηκε επί χρόνια αντιμέτωπο με διαφωνίες μεταξύ της Airbus και της Dassault Aviation σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων, τον έλεγχο κρίσιμων τεχνολογιών και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συνεχείς καθυστερήσεις και η αδυναμία εξεύρεσης κοινού βηματισμού οδήγησαν τελικά στην εγκατάλειψη του σχεδίου για το νέο ευρωπαϊκό μαχητικό.

Η κατάργηση ενός από τα μεγαλύτερα αμυντικά projects της Ευρώπης έρχεται καθώς στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Δύσης προειδοποιούν για μια αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στην Γηραιά Ήπειρο να φροντίσει για τη δική της άμυνα.

Το «Combat Cloud» και οι εναλλακτικές επιλογές

Παρά το τέλος του προγράμματος, η γερμανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει μέρος της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το λεγόμενο «Combat Cloud», ένα προηγμένο ψηφιακό δίκτυο που θα επιτρέπει τη διασύνδεση μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων συστημάτων, αισθητήρων και κέντρων διοίκησης σε πραγματικό χρόνο.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για τη μελλοντική της αεροπορική ισχύ. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα Global Combat Air Programme (GCAP), το οποίο αναπτύσσουν από κοινού το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ιαπωνία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του στόλου των μαχητικών F-35.

Οι εξελίξεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς το FCAS αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης. Η κατάρρευσή του αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα πολυεθνικά αμυντικά εγχειρήματα, ακόμη και όταν υποστηρίζονται από τις ισχυρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.