Θρίλερ στην Κροατία: Συνελήφθη αξιωματικός και η Σέρβα φίλη του για κατασκοπεία υπέρ της Σερβίας

Κατασκοπευτικό θρίλερ στην Κροατία, με τις Αρχές της χώρας να συλλαμβάνουν έναν αξιωματικό του στρατού και τη Σέρβα φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας, όπως ανέφερε ένα τοπικό γραφείο της γενικής εισαγγελίας της Κροατίας σήμερα Πέμπτη (28/8).

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα για το ζεύγος, ωστόσο δεν δόθηκε καμία λεπτομέρεια για τους συλληφθέντες και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ένας 54χρονος αξιωματικός του κροατικού στρατού, με τα αρχικά J.I.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για έναν πιλότο που υπηρέτησε στην KFRO, τη νατοϊκή ειρηνευτική δύναμη του Κοσόβου και ότι ο ίδιος και η φίλη του πιστεύεται ότι διενεργούσαν κατασκοπεία υπέρ της Σερβίας.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες. Το Βελιγράδι δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 αλλά το Βελιγράδι δεν την αναγνωρίζει. Η KFOR έχει αναλάβει την επιτήρηση της ειρήνης μετά το τέλος του πολέμου του 1998-9.