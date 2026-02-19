«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Ένα βήμα πριν «πατήσει το κουμπί» ο Τραμπ - Έτοιμο για αντίποινα το Ιράν

Οι ΗΠΑ ενισχύουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ουάσιγκτον αφήνει ορθάνοιχτο το στρατιωτικό σκέλος απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, στο Πεντάγωνο εξετάζεται το σενάριο μιας παρατεταμένης επιχείρησης διάρκειας εβδομάδων σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για πλήγματα, κάτι που -όπως σημειώνεται- θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση μεγαλύτερη από ό,τι έχει καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αρχίσουν να πλήττουν το Ιράν από το Σαββατοκύριακο, αν αποφασίσει να... πατήσει το κουμπί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το CBS News μετέδωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση για επίθεση, ενώ φέρεται να εξετάζει χρονοδιάγραμμα και επιλογές στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Διπλωματία σε εξέλιξη – αλλά με αυξημένο ρίσκο

Το Reuters μεταδίδει ότι οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, με αμερικανική αποστολή να προγραμματίζει συνομιλίες στη Γενεύη με την ιρανική πλευρά, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει προειδοποιήσει πως μια συμφωνία είναι «πολύ δύσκολη».

Ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή. Το Reuters ανέφερε ότι το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μαζί με πρόσθετες δυνάμεις και μέσα (μαχητικά, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλα στοιχεία ισχύος πυρός).

Ειδικότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που κατέφθασε στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις ελαφριές φρεγάτες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ενώ ακόμη περισσότερα κατευθύνονται στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό από την Καραϊβική προς τον Κόλπο, κατόπιν διαταγής του προέδρου Τραμπ στα μέσα Φεβρουαρίου. Στη δύναμη κρούσης του έχουν ενταχθεί τρία αντιτορπιλικά.

Είναι σπάνιο να αναπτύσσονται ταυτόχρονα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα — με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες πεζοναύτες — στη Μέση Ανατολή. Αυτό είχε συμβεί για τελευταία φορά τον Ιούνιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να βομβαρδιστούν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, εν μέσω του πολέμου 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιλογές που εξετάζονται -σε περίπτωση παρατεταμένης εκστρατείας- δεν θα περιορίζονταν κατ’ ανάγκη μόνο σε υποδομές που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που αυξάνει και το ενδεχόμενο ευρύτερης σύγκρουσης λόγω ιρανικών αντιποίνων.

Οι κίνδυνοι αντιποίνων

Το Reuters υπενθυμίζει ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει πως, αν δεχθεί πλήγματα στο έδαφός του, μπορεί να απαντήσει εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία σε πολλές χώρες.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις δείχνουν πως το διπλωματικό κανάλι παραμένει ενεργό, όμως η ταυτόχρονη ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας ανεβάζει το θερμόμετρο και διαμορφώνει σκηνικό υψηλής έντασης, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης να εξαρτάται από τις αποφάσεις των επόμενων ημερών.