«Αντίσταση σε έναν νταή»: Η Ουκρανή που άφησε την Wall Street για να πάει στον πόλεμο

Η Βικτόρια Χοντσαρούκ ζούσε το «αμερικανικό όνειρο». Με πολλά υποσχόμενη καριέρα στη Wall Street, σταθερή ζωή και προοπτικές εξέλιξης, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα άφηνε τα πάντα πίσω. Όμως, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πήρε, όπως περιγράφει η ίδια, «την πιο εύκολη απόφαση της ζωής της»: να επιστρέψει στην πατρίδα και να υπηρετήσει ως διασώστρια στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Μιλώντας στο Sky News και στην εκπομπή The World with Yalda Hakim, η Χοντσαρούκ περιέγραψε τη στιγμή που όλα άλλαξαν. «Η ζωή μου πήγαινε πολύ καλά. Αλλά τότε η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα μου. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου… όλοι πήγαν αμέσως στο μέτωπο», λέει. Η στάση της οικογένειάς της την ενέπνευσε βαθιά: «Μου είπαν ότι δεν πρόκειται να φύγουν, θα πολεμήσουν για το σπίτι και την πόλη τους. Ήταν αξιοθαύμαστο». Αρχικά προσπάθησε να βοηθήσει από απόσταση, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει θεατής: «Δεν μπορούσα να στέκομαι πίσω και να βλέπω τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, να επιτίθεται στη δική μου».

Παρά τις επιφυλάξεις φίλων και της μητέρας της στις ΗΠΑ, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ουκρανία. Όταν τηλεφώνησε στην αδελφή της για να δηλώσει ότι θέλει να καταταγεί στον στρατό, εκείνη απάντησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: «Εντάξει, θα σε φέρω σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους». «Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν δύσκολη απόφαση να αφήσω μια καλή καριέρα και μια άνετη ζωή. Αλλά για μένα ήταν η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», λέει. Μετά από λίγες ημέρες εκπαίδευσης, βρέθηκε στο μέτωπο ως διασώστρια, παρά τον αρχικό φόβο της για το αίμα και τις βελόνες.

Ανάμεσα στους χιλιάδες που έχει περιθάλψει, βρίσκονται και Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου. «Δεν επιλέγω ποιον θα φροντίσω. Ακολουθούμε τη Συνθήκη της Γενεύης», αναφέρει. Μέσα από συνομιλίες με Ρώσους στρατιώτες, συνειδητοποίησε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσει: «Ετοιμάζονται για κάτι μεγαλύτερο».

Η ίδια πιστεύει ότι η αντίσταση των απλών Ουκρανών έχει αποτρέψει τη ρωσική κυριαρχία. «Αν όλοι λέγαμε “δεν είναι δικός μου αυτός ο πόλεμος”, η Ρωσία θα είχε ήδη προχωρήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά άνδρες και γυναίκες στην Ουκρανία αποφάσισαν να αντισταθούν σε έναν νταή».