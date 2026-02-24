Πορεία στο Σύνταγμα πραγματοποιεί η ουκρανική κοινότητα - Ζητά το τέλος του πολέμου

Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στη συνέχιση του αιματοκυλίσματος πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα από την τοπική κοινότητα στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία .



Δεκάδες Ουκρανοί που διαμένουν χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και έλληνες πολίτες συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ζητώντας να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο.

Πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος



Με αφετηρία τα Προπύλαια, οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος, κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.



Μπροστά βρίσκονταν μικρά παιδάκια με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επικράτησε συγκίνηση, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν συγγενείς και γνωστούς που έχουν χαθεί στον πόλεμο.

Δείτε βίντεο: