Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: «Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας»

Μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και αντοχή», επαναβεβαιώνοντας την πάγια στήριξη της Αθήνας υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα στηρίζει «μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο», εκφράζοντας την ευχή η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και όχι τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και αντοχή. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στον λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να μην σηματοδοτεί ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.»