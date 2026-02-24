Για πρώτη φορά στο καταφύγιο του Ζελένσκι: «Εδώ άκουσα, Βολοντίμιρ υπάρχει απειλή, πρέπει να φύγεις»

Στη θλιβερή επέτειο των 4 ετών από την ημέρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε εικόνες μέσα από το υπόγειο καταφύγιο του Προεδρικού Μεγάρου, σε βίντεο που ανήρτησε.

«Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν υποσχέθηκε να καταλάβει το Κίεβο σε τρεις ημέρες», είπε, μεταξύ άλλων. Για να προσθέσει: «Και αυτό λέει πολλά για την αντίστασή μας, για τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία αγωνίζεται όλο αυτό το διάστημα».



«Πίσω από αυτά τα λόγια βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλο θάρρος, σκληρή δουλειά, επιμονή και ένα μακρύ ταξίδι που η Ουκρανία έχει διανύσει από τις 24 Φεβρουαρίου, πριν από τέσσερα χρόνια», τόνισε.

«Κοιτώντας πίσω στην έναρξη της εισβολής και κοιτώντας το σήμερα, έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε: Υπερασπιστήκαμε την ανεξαρτησία μας, δεν χάσαμε την κρατική μας υπόσταση, ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του. Δεν έσπασε τους Ουκρανούς, δεν κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Διατηρήσαμε την Ουκρανία και θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Δόξα στην Ουκρανία!», υπογράμμισε.

Στο βίντεο, ο Ζελένσκι φαίνεται να περπατά στο υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύσει τον ίδιο και την ουκρανική ηγεσία από τα ρωσικά πυρά.



«Δεν είχαμε δείξει ποτέ πριν αυτή την εγκατάσταση», είπε. «Στην αρχή του πολέμου υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι εδώ. Δούλευα εδώ και μετά ανέβαινα επάνω για να σας απευθυνθώ. Η ομάδα μας ήταν εδώ, η κυβέρνηση, καθημερινές στρατιωτικές συσκέψεις, τηλεφωνήματα, αναζήτηση λύσεων».

Έδειξε μάλιστα ένα «μικρό δωμάτιο στο καταφύγιο» όπου «είχα τις πρώτες μου συνομιλίες με ηγέτες του κόσμου στην αρχή του πολέμου.



Εδώ μίλησα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Εδώ άκουσα: «Βολοντίμιρ, υπάρχει απειλή, πρέπει να φύγεις επειγόντως από την Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι να σε βοηθήσουμε σε αυτό». «Και εδώ απάντησα ότι χρειαζόμουν όπλα, όχι μεταφορά», περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.