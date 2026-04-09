Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για το Πάσχα

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4), ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για το Πάσχα των Ορθοδόξων.

O Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία για όλη τη διάρκεια της γιορτής του Ορθόδοξου Πάσχα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, αφού το Κίεβο πρότεινε επίσης παύση των εχθροπραξιών.

Η προσωρινή εκεχειρία θα ξεκινήσει στις 4 μ.μ. ώρα Μόσχας το Σάββατο 11 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ημέρας την Κυριακή 12 Απριλίου.

«Με την απόφαση του Ανώτατου Αρχηγού... του Β.Β. Πούτιν, σε σχέση με την επικείμενη ορθόδοξη εορτή του Πάσχα (Ανάσταση του Χριστού), κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 (13:00 GMT) στις 11 Απριλίου έως το τέλος της ημέρας στις 12 Απριλίου 2026», ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχειρία το Πάσχα

«Είμαστε έτοιμοι για οποιουσδήποτε συμβιβασμούς. Εκτός από συμβιβασμούς που αφορούν, όπως είπα, την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία μας», είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια προσωρινή εκεχειρία λόγω του Πάσχα.