«Κοντά στην ειρήνη»: Αισιοδοξία Ουκρανών αξιωματούχων για το τέλος του πολέμου

Μια χαραμάδα ελπίδας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία άνοιξε ο Κίριλο Μπουντάνοφ, ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίος διαπραγματευτής του Κιέβου. Σε μια δήλωση που ανατρέπει την εικόνα της απόλυτης στασιμότητας, ο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία, παρά τις δημόσιες «μαξιμαλιστικές» τους θέσεις.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ουκρανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Παρότι αναγνώρισε ότι τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εμμένουν ακόμη σε σκληρές γραμμές, τόνισε πως πλέον έχουν αποσαφηνιστεί τα «όρια του αποδεκτού» και για τους δύο. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Δεν πιστεύω ότι θα πάρει πολύ χρόνο ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το οικονομικό κόστος «λυγίζει» τη Μόσχα

Σύμφωνα με την ανάλυση του Μπουντάνοφ, η Ρωσία έχει ισχυρά κίνητρα για συμβιβασμό, καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν αρχίσει να εξαντλούν τα αποθέματά της. «Σε αντίθεση με εμάς, αυτοί ξοδεύουν δικά τους χρήματα. Πρόκειται για τεράστια ποσά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η υπεροχή σε ανθρώπινο δυναμικό δεν αρκεί για να φέρει τη νίκη στο πεδίο. Την ίδια ώρα, βέβαια, και το Κίεβο πιέζεται από το χρηματοδοτικό κενό της διεθνούς βοήθειας.

Τα «αγκάθια» και η εκεχειρία του Πάσχα

Παρά το θετικό κλίμα από το Κίεβο, πηγές του Κρεμλίνου παραμένουν επιφυλακτικές, χαρακτηρίζοντας τις εκατέρωθεν θέσεις ως «απαράδεκτες».

Τα βασικά σημεία τριβής παραμένουν το εδαφικό, με την Ρωσία να απαιτεί αποχώρηση των Ουκρανών από την Ανατολή, ενώ το Κίεβο προκρίνει το «πάγωμα» του μετώπου. Επίσης, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρόβλημα, καθώς το Κίεβο ζητά σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ για την αποτροπή μελλοντικής επίθεσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για προσωρινή κατάπαυση του πυρός ενόψει του Ορθόδοξου Πάσχα, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως διπλωματικό ελιγμό πριν την εντατικοποίηση των επαφών στο Πακιστάν και τις πιθανές επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουκρανία.

Κλείνοντας, ο Μπουντάνοφ υπενθύμισε ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. «Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη. Αν συμφωνήσουν, συμφώνησαν». Με τον πόλεμο να συμπληρώνει ήδη πέντε χρόνια, η προοπτική αποκλιμάκωσης φαίνεται —για πρώτη φορά— να διαγράφεται στον ορίζοντα, έστω και διστακτικά.