Στα γουόκι τόκι στρέφονται οι κάτοικοι της Μόσχας: Έλεγχο στο internet επιβάλλει το Κρεμλίνο

Στα γουόκι τόκι και στους «βομβητές» στρέφονται οι κάτοικοι της Μόσχας, εν μέσω ανεξήγητων διακοπών στις υπηρεσίες internet στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, καθώς το Κρεμλίνο φαίνεται να εντείνει τον έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας στη χώρα.

Οι χρήστες στο κέντρο της Μόσχας, καθώς και στην Αγία Πετρούπολη, ανέφεραν για πρώτη φορά δυσκολίες στην πρόσβαση στο internet μέσω κινητού τηλεφώνου, πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Πολλοί δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να φορτώσουν ιστότοπους ή εφαρμογές, ενώ κάποιοι έχασαν εντελώς την πρόσβαση σε υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν ούτε τηλεφωνικές κλήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, το Κρεμλίνο τόνισε ότι οι διακοπές γίνονται για να «διασφαλιστεί η ασφάλεια» και θα παραμείνουν σε ισχύ «όσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους πίσω από αυτούς τους περιορισμούς.

Ωστόσο, επί μήνες, χρήστες σε όλη τη Ρωσία παραπονιούνται για εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας του κινητού διαδικτύου, αν και αυτά τα προβλήματα δεν έτυχαν της ίδιας προσοχής με αυτήν που λαμβάνουν τώρα οι διακοπές του διαδικτύου στο κέντρο της Μόσχας, το πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Ρωσίας.

Φωτό: Unsplash

«Τεράστιος πονοκέφαλος»

Οι διακοπές στο internet είναι ένας «τεράστιος πονοκέφαλος», αναφέρει ο 31χρονος Ντμίτρι, σύμβουλος επιχειρήσεων στη Μόσχα.

«Δυσκολεύομαι να παραγγείλω ταξί, να στείλω email για την εργασία μου ή ακόμα και απλώς να στείλω μηνύματα στην οικογένειά μου».

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν ότι οι περιορισμοί στο internet ενδεχομένως συνδέονται με τη δοκιμή ενός νέου συστήματος «λευκής λίστας» από τη Μόσχα, σύμφωνα με το οποίο μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ιστοσελίδων και βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση θα παραμείνει προσβάσιμος στους Ρώσους πολίτες.

«Πρόσβαση σε ό,τι απαιτείται για τη ζωή»

Αξιωματούχοι στη Μόσχα είχαν δηλώσει ότι η «λευκή λίστα» των διαθέσιμων ιστοσελίδων θα περιλαμβάνει «όλους τους πόρους που απαιτούνται για τη ζωή», συμπεριλαμβανομένων των αγορών, των υπηρεσιών παράδοσης και των διαδικτυακών φαρμακείων.

Ωστόσο, οι παρατηρητές λένε ότι το σύστημα θα λογοκρίνει δραματικά την πρόσβαση των Ρώσων στο «ευρύτερο» διαδίκτυο.

Οι διακοπές λειτουργίας του Διαδικτύου έχουν γίνει ολοένα και πιο συχνές στη Ρωσία από την εισβολή στην Ουκρανία. Το 2025, η χώρα κατείχε την πρώτη θέση παγκοσμίως στον αριθμό των διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας Top10VPN.

Αυξήθηκε η ζήτηση και στους χάρτες

Αντιμέτωποι με τις διαταραχές, πολλοί έχουν στραφεί σε παλαιότερες μορφές επικοινωνίας. Οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να αγοράζουν περισσότερα γουόκι τόκι και παλιούς «βομβητές», σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι πωλήσεις σε γουόκι τόκι έχουν αυξηθεί κατά 27%, ενώ οι «βομβητές» ή συσκευές τηλεειδοποίησης, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με πελάτες και προσωπικό, έχουν αυξηθεί κατά 73%. Η ζήτηση για χάρτινους χάρτες της Μόσχας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Πάντως, η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ πολλά κοινωνικά δίκτυα στη Ρωσία βρίσκονται σε καθεστώς απαγόρευσης. Οι Αρχές έχουν ήδη μπλοκάρει το WhatsApp, το Facebook και το YouTube, ενώ υπάρχουν αυξανόμενες φήμες ότι η ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει περιορισμούς από τον επόμενο μήνα.

Ρώσος βουλευτής δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την κίνηση VPN εντός των επόμενων έξι μηνών, ενδεχομένως διακόπτοντας έναν από τους τελευταίους τρόπους, με τους οποίους πολλοί Ρώσοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποκλεισμένους ιστότοπους.

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι πιέζουν τους Ρώσους να ενταχθούν σε μια κρατικά υποστηριζόμενη «υπερ-εφαρμογή» που ονομάζεται Max, η οποία βασίζεται στο κινεζικό WeChat, το οποίο εκτιμάται ότι ελέγχεται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.