Το Κρεμλίνο διέγραψε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει - «Με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου»

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να βήχει και να παραπονιέται στο προσωπικό του Κρεμλίνου ότι τον πονάει ο λαιμός.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από ανοιχτές κάμερες ενώ ηχογραφούσε ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με τον Ρώσο πρόεδρο να καθαρίζει τον λαιμό του προτού βήξει επανειλημμένα. Αν και το βίντεο έγινε αμέσως viral μέσω του Telegram, το Κρεμλίνο διέταξε τη διαγραφή του χωρίς να δώσει περεταίρω εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τους The Moscow Times, ο 73χρονος Πούτιν φέρεται να είπε στους εικομολήπτες «Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το πω ξανά, επειδή... με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Μιλούσα πολύ σήμερα». Ένα ξεχωριστό βίντεο της προεδρικής υπηρεσίας Τύπου ανέβηκε στη συνέχεια έχοντας κόψει την κρίση βήχα.

«Μια γενναιόδωρη, συμπονετική και πραγματικά σοφή γυναικεία ψυχή κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο και πιο ευγενικό μέρος, και η αγάπη της μητέρας παραμένει στην καρδιά κάθε ανθρώπου για μια ζωή», δήλωσε ο Πούτιν στο μήνυμά του.

Raw video of Vladimir Putin’s March 8 address shows him coughing heavily and signaling for a retake before the footage cuts, a moment removed from the official release pic.twitter.com/wcvfTc8RUI — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 10, 2026

Οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το βίντεο

Σύμφωνα όμως με τον διαπιστευμένο δημοσιογράφο στο Κρεμλίνο, Αλεξάντερ Γιουσάνεφ, η διαρροή του βίντεο δεν μοιάζει να έγινε τυχαία. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν διεξάγεται καμία έκτακτη έρευνα... στην Προεδρική Διοίκηση σχετικά με τον μη επεξεργασμένο χαιρετισμό του Πούτιν που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Είναι απλώς ένα λάθος του Σαββατοκύριακου, το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και δεν είναι η πρώτη φορά με το ίδιο το Κρεμλίνο, παρεμπιπτόντως. Παντού, μέχρι στιγμής, εργάζονται πραγματικοί άνθρωποι, όχι η Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Πίστευε κανείς σοβαρά ότι όλα τα βίντεο γράφονται με την πρώτη;» αναρωτήθηκε και συνέχισε «ή ότι κάποιος δεν μπορεί να καθαρίσει τον λαιμό του μετά από μια ομιλία σχεδόν τριών λεπτών;».

Πάντως, από την πλευρά του, ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκι εικάζει ότι το Κρεμλίνο «το διέρρευσε επίτηδες επειδή όλοι έχουν βαρεθεί αυτόν τον άρρωστο, γεροντικό γέρο», σύμφωνα με την Telegraph.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την υγεία του Πούτιν, με πολυάριθμους ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς όλα αυτά τα χρόνια έπασχε από νόσο Πάρκινσον, καρκίνο, καρδιακή ανακοπή και νευρολογική επιδείνωση.