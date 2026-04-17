Τρομακτικό βίντεο: Όχημα κάνει όπισθεν και παρασύρει δύο γυναίκες

Σκληρές εικόνες από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που δύο γυναίκες παρασύρονται από θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής, το οποίο κινούνταν με όπισθεν σε δρόμο στη Χιλή.

Στο βίντεο, διακρίνεται το όχημα να κινείται προς τα πίσω, χωρίς να αντιλαμβάνεται την παρουσία πεζών, με αποτέλεσμα να παρασύρει τις γυναίκες, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

🇨🇱 | Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que una mujer fue atropellada por un camión blindado de transporte de valores mientras retrocedía en una de las calles de Chile.



Las autoridades detuvieron al conductor de inmediato, mientras que las dos mujeres heridas… pic.twitter.com/KHMzDVni1K — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 17, 2026

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού, ενώ οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν στο περιστατικό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.