Τρομακτικό βίντεο: Όχημα κάνει όπισθεν και παρασύρει δύο γυναίκες
Σκληρές εικόνες από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που δύο γυναίκες παρασύρονται από θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής, το οποίο κινούνταν με όπισθεν σε δρόμο στη Χιλή.
Στο βίντεο, διακρίνεται το όχημα να κινείται προς τα πίσω, χωρίς να αντιλαμβάνεται την παρουσία πεζών, με αποτέλεσμα να παρασύρει τις γυναίκες, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.
Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού, ενώ οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν στο περιστατικό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.