Ανυπόμονος σκύλος πατάει κόρνα κλεισμένος μέσα σε αυτοκίνητο και το βίντεο γίνεται viral

Ένα αξιολάτρευτο στιγμιότυπο καταγράφηκε πρόσφατα, όπου ένας σκύλος φάνηκε να παίρνει την κατάσταση στα… πόδια του, ενώ περίμενε την επιστροφή της οικογένειάς του. Το συμπαθές τετράποδο βρισκόταν μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και χρησιμοποιούσε επανειλημμένα την κόρνα με το πόδι του, προκαλώντας έντονους ήχους στην περιοχή.



Ο σκύλος, που φαινόταν ιδιαίτερα επίμονος αλλά και ανυπόμονος, προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να τραβήξει την προσοχή των διερχόμενων ή των ιδιοκτητών του. Η συμπεριφορά του, παρά τη φασαρία που προκαλούσε, εκφράζει την αφοσίωση και την αγωνία του να ξανασμίξει με την οικογένειά του.



Το περιστατικό, που συνέβη σε κάποια περιοχή της Ιρλανδίας, έχει ήδη γίνει viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ και τρυφερότητα την «έξυπνη» συμπεριφορά του τετράποδου. Αισθάνεται κανείς πως για μερικά ζώα, η υπομονή δεν είναι προτεραιότητα όταν πρόκειται για όσους αγαπούν.