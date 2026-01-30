«Ούτε πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»:Viral πιλότος που έδωσε ρεσιτάλ χιούμορ σε πτήση

Viral έχει γίνει πιλότος της Sky Express που… απογειώνει το κέφι μέσα στην καμπίνα, με ένα TikTok να ξεπερνά ήδη τις 800.000 προβολές και να κάνει τους επιβάτες να μιλούν για την πιο απολαυστική πτήση της ζωής τους.

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, ο πιλότος που τα social έχουν λατρέψει, δεν περιορίζεται στις τυπικές ανακοινώσεις για καιρό, υψόμετρο και ώρα άφιξης. Αντίθετα, έχει υιοθετήσει ένα στιλ που μοιάζει περισσότερο με… stand-up comedy πάνω από τα σύννεφα, καταφέρνοντας να μετατρέπει την αγωνία της πτήσης σε αβίαστο χαμόγελο.

Σε πρόσφατο βίντεο, ακούγεται να λέει στους επιβάτες: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου, είστε σε καλά χέρια», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα σε όλη την καμπίνα.

Και δεν σταματά εκεί. Κατά την προσγείωση, συνεχίζει το «σόου»: «Είδατε με τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα; Για αεροπορικά σεμινάρια. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», με τους επιβάτες να τον αποθεώνουν.