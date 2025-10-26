Check-In Chicken: Το ριψοκίνδυνο ταξιδιωτικό κόλπο για καλύτερη θέση χωρίς έξτρα κόστος

Ο κόσμος των social media είναι γεμάτος από ταξιδιωτικά hacks και trends - από τα λεγόμενα hush trips μέχρι τη μέθοδο 333. Ένα από αυτά που έγινε viral είναι το λεγόμενο check-in chicken.

Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη ταξιδιωτική τακτική που υπόσχεται σημαντικά οφέλη, αλλά έχει διχάσει την ταξιδιωτική βιομηχανία, με αρκετούς ειδικούς να αμφισβητούν αν είναι τελικά καλή ιδέα. Για να ξεκαθαριστεί τι ισχύει, ταξιδιωτικοί εμπειρογνώμονες εξηγούν τα υπέρ και τα κατά.

Τι είναι το check-in chicken

«Το “να παίζεις chicken” σημαίνει να περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή πριν κάνεις μια κίνηση που μπορεί να σου βγει σε καλό», εξηγεί η Λόρα Λίντσεϊ, ειδική στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές τάσεις της εταιρείας Skyscanner.

Κάποιοι ταξιδιώτες εφαρμόζουν αυτή τη λογική όταν κλείνουν εισιτήρια, ελπίζοντας ότι η τιμή θα πέσει όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης. Το check-in chicken, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ταξιδιώτης καθυστερεί σκόπιμα να κάνει check-in την ημέρα της πτήσης – περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή. Το κόλπο αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως όσοι έχουν κλείσει οικονομικό ναύλο χωρίς επιλογή θέσης ή όσοι θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους με την αυτόματη επιλογή θέσης της αεροπορικής.

«Η τακτική αυτή ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες των online check-in, όταν οι αναθέσεις θέσεων ήταν πιο ευέλικτες», εξηγεί η travel blogger Έστερ Σουζάγκ. «Οι ταξιδιώτες περίμεναν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ποντάροντας ότι οι αεροπορικές θα τους έβαζαν σε καλύτερες ή άδειες σειρές, καθώς ολοκλήρωναν τη λίστα επιβατών».

Η ιδέα είναι ότι καθυστερώντας το check-in μπορεί να πάρεις καλύτερη θέση – ίσως μία με περισσότερο χώρο για τα πόδια, σε σειρά εξόδου – χωρίς να πληρώσεις επιπλέον.

«Οι αεροπορικές αρχίζουν να εκχωρούν πρώτα τις “λιγότερο επιθυμητές” θέσεις, ελπίζοντας ότι κάποιος θα πληρώσει τελευταία στιγμή για μια καλύτερη», εξηγεί η ειδικός ταξιδιών Κέιτι Νάστρο, εκπρόσωπος της εφαρμογής Going.

Έτσι, όσοι κάνουν check-in νωρίς μπορεί να καταλήξουν με κακή θέση ή να αναγκαστούν να πληρώσουν για αναβάθμιση, αφήνοντας τις καλύτερες ελεύθερες για όσους περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή.

«Ο όρος “check-in chicken” ουσιαστικά κάνει το check-in ένα παιχνίδι τύχης – προσπαθείς να “κερδίσεις” μια καλύτερη θέση χωρίς να πληρώσεις», συμπληρώνει η Νάστρο. «Κάνοντας check-in λίγες ώρες πριν την πτήση, όταν απομένουν μερικές καλές θέσεις, μπορείς να αυξήσεις τις πιθανότητές σου να πάρεις μία από αυτές».

Παρότι η τακτική δεν είναι καινούργια, η εξάπλωση των ταξιδιωτικών hacks στο TikTok την έκανε γνωστή σε πολύ περισσότερους.

«Οι περισσότεροι κάνουν check-in αυτόματα, χωρίς να το σκεφτούν», λέει η Νάστρο στη huffpost. «Αγοράζοντας εισιτήριο, εξασφαλίζεις θέση στο αεροπλάνο – αλλά όχι απαραίτητα “καλή” θέση. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πάρεις θέση με άνεση αν δεν την πληρώσεις».

Δουλεύει τελικά το check-in chicken;

«Αν έχω δει να πιάνει, είναι κυρίως σε φθηνές ευρωπαϊκές αεροπορικές», παραδέχεται η Σουζάγκ. «Πλέον όμως γίνεται όλο και πιο δύσκολο, καθώς οι αεροπορικές δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στις πληρωμένες επιλογές θέσεων και τα άδεια καθίσματα καλύπτονται από επιβάτες σε αναμονή».

Με τον αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών και τις γεμάτες πτήσεις, οι πιθανότητες να κερδίσεις κάτι με αυτό το κόλπο μειώνονται.

«Οι αμερικανικές εταιρείες διαθέτουν πιο εξελιγμένα συστήματα καθισμάτων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές low cost όπου γεννήθηκε το κόλπο», εξηγεί η Νάστρο. «Αν καθυστερήσεις το check-in λίγες ώρες πριν, μπορεί να έχεις τύχη αν δεν έχουν αγοραστεί οι καλές θέσεις – αλλά υπάρχει και το ρίσκο να μείνεις με τις τελευταίες διαθέσιμες: π.χ. μια μεσαία θέση στο πίσω μέρος».

Η Σουζάγκ σημειώνει ότι η τακτική δουλεύει καλύτερα για μεμονωμένους ταξιδιώτες παρά για γκρουπ που έχουν κοινή κράτηση.

«Ακόμη κι έτσι, δεν θα περίμενα το απόλυτο τελευταίο λεπτό», προσθέτει. «Καλύτερα να τσεκάρεις μέσα στη μέρα ποιες θέσεις απομένουν».

Καλό είναι επίσης να παρακολουθείς τον χάρτη θέσεων λίγες ημέρες πριν το ταξίδι, για να δεις αν αξίζει να το δοκιμάσεις, ανάλογα με το πόσο γεμάτη είναι η πτήση και ποιες θέσεις έχουν μείνει ελεύθερες.

Πιο ασφαλή tricks για καλύτερη θέση

Αν θες μια πιο άνετη θέση χωρίς να πληρώσεις έξτρα, υπάρχουν άλλοι τρόποι:

«Διάλεξε πτήση τη νύχτα», προτείνει η Λίντσεϊ. «Είναι συνήθως λιγότερο δημοφιλείς, πιο φθηνές και πιο άδειες – αυξάνοντας τις πιθανότητές σου να απλωθείς άνετα».

Επίσης, αν διαλέξεις φθηνότερη πτήση, μπορεί να σου περισσέψει λίγος προϋπολογισμός για αναβάθμιση. Άλλα έξυπνα κόλπα είναι να πετάξεις από διαφορετικό αεροδρόμιο, να κλείσεις δύο μονά εισιτήρια με διαφορετικές εταιρείες ή να αναζητήσεις last-minute προσφορές.

«Πάρε τηλέφωνο», προτείνει η Λίντσεϊ. «Πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν τελευταίας στιγμής πακέτα με μεγάλες εκπτώσεις όταν υπάρξουν ακυρώσεις. Αξίζει να ρωτήσεις αν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες την ίδια μέρα».