Ψηφιακή ενηλικίωση στα 16: Και η Πορτογαλία ετοιμάζει απαγόρευση social media σε εφήβους

Στο δρόμο που χάραξαν η Αυστραλία και η Γαλλία φαίνεται πως μπαίνει και η Πορτογαλία, καθώς κατατέθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο πρόταση νόμου για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρότασης, που κατέθεσαν βουλευτές του κυβερνώντος δεξιού κόμματος, η «ψηφιακή ενηλικίωση» για αυτόνομη πρόσβαση σε πλατφόρμες, εφαρμογές, υπηρεσίες και διαδικτυακά παιχνίδια ορίζεται στα 16 έτη.

Για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων, ενώ οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα επαλήθευσης ηλικίας και γονικής άδειας, συμβατό με τα ψηφιακά συστήματα της πορτογαλικής διοίκησης.

Οι εισηγητές της πρότασης επικαλούνται επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η πρόωρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 16 έτη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φυσιολογική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς χαρακτηρίζεται όλο και πιο εθιστική και επιζήμια.

Η συζήτηση για τη θέσπιση ελάχιστης ηλικίας ψηφιακής παρουσίας εξαπλώνεται στην Ευρώπη, μετά την απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει τα social media σε εφήβους κάτω των 16 ετών. Παράλληλα, το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Μαζί με τη Γαλλία, χώρες όπως η Δανία, η Ελλάδα και η Ισπανία στηρίζουν επίσης την προοπτική μιας ενιαίας απαγόρευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ