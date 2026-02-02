Νέοι μπελάδες για τον Ζούκερμπεργκ: Σε δίκη η Meta στις ΗΠΑ - «Διευκολύνει τα αρπακτικά ανηλίκων»

Η δεύτερη μεγάλη δίκη του 2026 με κατηγορούμενη τη Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για αδικήματα που σχετίζονται με εκμετάλλευση παιδιών, ξεκινά τη Δευτέρα (2/2) στις ΗΠΑ.

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο Σάντα Φε, την πρωτεύουσα του Νέου Μεξικού, και θα φέρει αντιμέτωπο τον εισαγγελέα της πολιτείας με τον «γίγαντα» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κατηγορία αναφέρει ότι η Meta εν γνώσει της επέτρεψε σε «αρπακτικά ανηλίκων» να χρησιμοποιούν τις κοινωνικές της πλατφόρμες, το Facebook και το Instagram, προκειμένου να προσεγγίζουν τα θύματά τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, στη δίκη αναμένεται να παρουσιαστούν στοιχεία που θα δείχνουν ότι τα social media της Meta δημιουργούν επικίνδυνο περιβάλλον για τα παιδιά, εκθέτοντάς τα σε σεξουαλική εκμετάλλευση, επαιτεία, σεξουαλική κακοποίηση και trafficking.

Η αγωγή αναφέρει ότι οι επιλογές και τα κίνητρα κέρδους της Meta έδιναν προτεραιότητα στην εμπλοκή των παιδιών με τις πλατφόρμες έναντι της ασφάλειάς τους, καθώς και ότι δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικές δικλείδες ασφαλείας. Η πολιτεία κατηγορεί την εταιρεία ότι επιτρέπει να λειτουργούν ομάδες χωρίς εποπτεία, με αντικείμενο αγοραπωλησία σεξ, αλλά και ότι διευκολύνει την αγορά, πώληση και κοινοποίηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Παρέχουμε εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων»

Από την πλευρά της, η Meta αρνείται τις κατηγορίες.

«Για πάνω από μια δεκαετία, ακούμε τους γονείς, συνεργαζόμαστε με ειδικούς και αρχές επιβολής του νόμου και διεξάγουμε έρευνα σε βάθος, για να κατανοήσουμε τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές - όπως η εισαγωγή Λογαριασμών Εφήβων με ενσωματωμένες προστασίες και η παροχή εργαλείων στους γονείς για τη διαχείριση των εμπειριών των εφήβων παιδιών τους. Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και εργαζόμαστε πάντα για να τα πάμε καλύτερα», τόνισε εκπρόσωπος της Meta.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο εισαγγελέας του Νέου Μεξικού έχει δηλώσει πως η εταιρεία είναι η «μεγαλύτερη αγορά για θηρευτές και παιδεραστές παγκοσμίως».

«Κατάθλιψη και αυτοτραυματισμός»

Η δίκη του Νέου Μεξικού έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά την έναρξη μιας υπόθεσης αντίστοιχου χαρακτήρα στο Λος Άντζελες, στην οποία εκατοντάδες οικογένειες και σχολεία των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Meta, το Snap, το TikTok και το YouTube έχουν βλάψει παιδιά.

Οι ενάγοντες στο Λος Άντζελες ισχυρίζονται ότι αυτές οι κοινωνικές πλατφόρμες οδηγούν συνειδητά τους ανήλικους χρήστες σε εθισμό, οδηγώντας τους σε κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματισμό και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το Snap και το TikTok κατέληξαν σε συμβιβασμούς με τους ενάγοντες, ενώ Meta και YouTube παραμένουν σε δίκη. Όλες οι εταιρείες αρνήθηκαν ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα.