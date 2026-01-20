Καλά νέα: Άνοδος στις πωλήσεις βιβλίων στην Αυστραλία μετά την απαγόρευση των social στους εφήβους

Άνοδο στις πωλήσεις των βιβλίων της τάξεως του 3%, αναφέρουν τα βιβλιοπωλεία στην Αυστραλία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 7 News, με τους γονείς να παρατηρούν ικανοποιημένοι τα παιδιά τους να αντικαθιστούν το σκρολάρισμα με το ξεφύλλισμα σελίδων.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα έχει εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το σχετικό ρεπορτάζ δημοσιεύει στο Instagram ο κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «The Anxious Generation. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness», Jonathan Haidt. Ο ίδιος σχολιάζει στη λεζάντα: «Το βλέπουμε και στα σχολεία όπου εφαρμόζονται πολιτικές χωρίς κινητά – τα παιδιά στρέφονται στα παιχνίδια και στα βιβλία για να ψυχαγωγηθούν, αντί να είναι κολλημένα σε οθόνες».

»Αυτή τη στιγμή η Αυστραλία βλέπει άνοδο στην ανάγνωση βιβλίων, απλά και μόνο επειδή έστρεψε τα παιδιά σε υγιείς δραστηριότητες.



»Η πολιτική της Αυστραλίας για τα social media εφαρμόζεται μόλις εδώ και έναν μήνα. Σοφά, δεν περιμένουν πλήρη συμμόρφωση (ναι, κάποιος μπορεί να παρακάμψει τις εφαρμογές). Το σημαντικό είναι ότι αποτελεί μια αφετηρία – πλέον οι εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καλούνται να λογοδοτήσουν για τις συνέπειές τους στα παιδιά. Και, το πιο σημαντικό, δημιουργείται μια νέα κοινωνική νόρμα. Όπως όλοι νιώθουμε άβολα βλέποντας ένα παιδί κάτω των 16 ετών να οδηγεί, οι Αυστραλοί έχουν αρχίσει να συνηθίζουν στην ιδέα ότι τα social media αποτελούν μια δραστηριότητα ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.



»Μπράβο, Αυστραλία!



»Φέτος θα δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και άλλες χώρες στον κόσμο, να υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές με ηλικιακούς περιορισμούς πρόσβασης στα social media. Έχει αρχίσει να συμβαίνει – οι γονείς έχουν φτάσει στα όριά τους».