Και η Ισπανία στις χώρες που θα απαγορεύσουν τα social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Πληθαίνουν οι χώρες που αποφασίζουν να απαγορεύσουν την πρόσβαση των εφήβων στα social media, καθώς μετά τη Γαλλία και την Πορτογαλία, στην «ομάδα» μπαίνει και η Ισπανία.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών και οι πλατφόρμες θα υπεχρεώνονται εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως τόνισε την Τρίτη (3/2) ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και μεταφέρει το Reuters.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε διάφορα μέτρα για την εγγύηση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ έχει επανειλημμένα παραπονεθεί για τον πολλαπλασιασμό της ρητορικής μίσους, του πορνογραφικού περιεχομένου και της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στους νέους.

«Θα προστατεύσουμε τα παιδιά από την ψηφιακή άγρια Δύση»

«Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο στον οποίο δεν επρόκειτο ποτέ να πλοηγηθούν από μόνα τους... Δεν θα το δεχτούμε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης στο Ντουμπάι, καλώντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα.

«Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Η Αυστραλία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, μια κίνηση που παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες οι οποίες εξετάζουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα παρουσιάσει επίσης ένα νέο νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα για να λογοδοτήσουν τα στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παράνομο περιεχόμενο και περιεχόμενο μίσους, καθώς και για να ποινικοποιήσει την χειραγώγηση από πλευράς του αλγόριθμου και την ενίσχυση του παράνομου περιεχομένου.