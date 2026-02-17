Ισπανία: Στο «μικροσκόπιο» X, Meta και TikTok για διάδοση παιδικής πορνογραφίας

Η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε εντολή στη Γενική Εισαγγελία να εξετάσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok για φερόμενη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης διερεύνησης των δημοφιλών πλατφορμών, με τις ρυθμιστικές αρχές να τις κατηγορούν για αθέμιτες πρακτικές που διέπονται από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στην ψηφιακή διαφήμιση έως σκόπιμο σχεδιασμό χαρακτηριστικών εθισμού.

Η Ισπανία ξεκινά έρευνα σε X, Meta και TikTok

Η κίνηση βασίστηκε σε μια τεχνική έκθεση τριών υπουργείων, ανέφερε αργότερα το πρωθυπουργικό γραφείο σε ανακοίνωσή του.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάιθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές δεν μπορούν να επιτρέψουν σε αλγόριθμους να ενισχύουν ή να «καλύπτουν» τέτοια εγκλήματα, προσθέτοντας ότι απειλούνται η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια των παιδιών.

Ένας στους πέντε νέους στην Ισπανία -κυρίως κορίτσια- λένε ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες τους δημιουργήθηκαν από ΑΙ και κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο όσο ήταν ανήλικοι, ανέφερε το γραφείο του Σάντσεθ, επικαλούμενο στοιχεία από την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Save the Children.

Σάντσεθ: «Απειλείται η ψυχική υγεία των παιδιών»

«Αυτές οι πλατφόρμες υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας», έγραψε ο Σάντσεθ στο X. «Το κράτος δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό. Η ατιμωρησία των τεχνολογικών κολοσσών πρέπει να τερματιστεί».

Ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητήσει από τους εισαγγελείς να «διερευνήσουν τα εγκλήματα που ενδέχεται να διαπράττουν οι X, Meta και TikTok μέσω της δημιουργίας και διάδοσης παιδικής πορνογραφίας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη τους».

Οι τρεις εταιρείες που κατονόμασε ο Σάντσεθ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μέτρα ασφαλείας και σε άλλες χώρες

Η Ισπανία δεν είναι η μόνη χώρα που λαμβάνει μέτρα κατά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Και άλλες κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες, έχουν επιβάλει απαγορεύσεις και έχουν ζητήσει μέτρα ασφαλείας σε μια παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό του παράνομου περιεχομένου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για την Meta, το TikTok και το Grok βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Γαλλία, η Βραζιλία και ο Καναδάς έχουν υποβάλει καταγγελίες κατά του Grok για παράνομη διανομή περιεχομένου.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Σάντσεθ περιέγραψε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής κακοποίησης και την προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης απαγόρευσης της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Την ίδια ημέρα, η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Χ του Ίλον Μασκ και οι εισαγγελείς κάλεσαν τον δισεκατομμυριούχο σε ανάκριση στο πλαίσιο έρευνας.