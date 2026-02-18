H Meta ξανά στα δικαστήρια, αρνείται ότι υπάρχει εθισμός στα social media

Η Meta επιμένει δημόσια στην ιδέα ότι ο εθισμός στα social media δεν υφίσταται και δεν είναι μια πραγματικότητα, εν μέσω δύο μεγάλων δικαστικών μαχών στις ΗΠΑ που αφορούν στις επιπτώσεις στα παιδιά και στην ψυχική υγεία των χρηστών. Στις υποθέσεις σε Νέο Μεξικό (κατάχρηση από παιδιά, εθιστικά χαρακτηριστικά του Instagram) και Λος Άντζελες (ψυχικές βλάβες από «εθιστικό περιβάλλον χρήσης»), η εταιρεία αντιπαρατίθεται με την έννοια του «εθισμού στα social media», υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κλινικά αναγνωρισμένη ασθένεια.

Το επιχείρημα της Meta στο δικαστήριο

Στο δικαστήριο του Νέου Μεξικού, ο δικηγόρος της Meta έκανε μία από τις πιο αιχμηρές δηλώσεις που έχει γίνει για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι «ο εθισμός στα social media δεν είναι αυτό που ισχυριζόμαστε μιλώντας στην πραγματικότητα», βασιζόμενος ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένος στο DSM (το Αναλυτικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών).

Η ίδια θέση επαναλήφθηκε από τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσσερί, ο οποίος αρνήθηκε την ύπαρξη του εθισμού και έκανε σύγκριση της καθημερινής χρήσης social media με το αντίστοιχο συναίσθημα που προκαλεί μια σειρά στο Netflix.

Τι λέει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA)

Το επιχείρημα της Meta δεν έχει ιατρική συνοχή, σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American Psychiatric Association). Η οργάνωση διευκρινίζει ότι, αν και ο εθισμός στα social media δεν είναι επίσημα καταχωριμένος, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαταραχή δεν υπάρχει. Η APA παρέπεμψε το δικαστήριο σε πληροφορίες για τον εθισμό στα social media, υποστηρίζοντας ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς συνεχίζουν να μελετώνται.

Κλινική ψυχοφυσιολόγος που κατέθεσε και έχει δουλέψει επιστημονικά πάνω στο θέμα επισήμανε ότι η απουσία επίσημης αναφοράς στο DSM δεν αποκλείει την ύπαρξη μιας πραγματικής διαταραχής.

Τι λέει η επιστήμη

Η ψυχοφυσιολόγος Τάνια Μορέτα επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη έγκυρες μελέτες που συνδέουν την διαταραχή που προκαλούν τα social media με τις αλλαγές στο σύστημα ανταμοιβής και κινητοποίησης του εγκεφάλου, την μειωμένη εγκράτεια και σημαντικές κλινικές βλάβες σε ύπνο, συναισθηματικότητα και κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική απόδοση.

Η ίδια τονίζει ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η χρήση social media είναι εθιστική, αλλά αν ένα υποσύνολο χρηστών εμφανίζει πρότυπα συμπεριφοράς που ταιριάζουν στα μοντέλα συμπεριφορικής εξάρτησης, και αν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά κάθε πλατφόρμας social media κάνει αυτό το κοινό ακόμη πιο ευάλωτο.

Δικαστικές μάχες και το παρασκήνιο της Meta

Οι δίκες σε Νέο Μεξικό και Λος Άντζελες είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης νομικής προσπάθειας εναντίον της Meta. Η εταιρεία έχει μπροστά της ακόμη μία προσφυγή από ομάδα σχολείων και προσφυγές 41 Γενικών Γραμματέων Πολιτειών που την κατηγορούν ότι έχει βλάψει την ψυχική υγεία νέων ανθρώπων. Στο δικαστήριο έχουν ήδη παρουσιαστεί εσωτερικά έγγραφα, όπως και μαρτυρίες πρώην υψηλόβαθμων στελεχών, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει την εταιρεία ότι δεν έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αναμένεται να εμφανιστεί ως μάρτυρας στον δικαστήριο του Λος Άντζελες, γεγονός που θα κάνει τα φώτα της δημοσιότητας να πέσουν και πάλι πάνω του.

