Ο θάνατος δεν είναι το τέλος; Η Meta εξασφάλισε στα τέλη Δεκεμβρίου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που περιγράφει πώς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) θα μπορούσε να «προσομοιώνει» τη δραστηριότητα ενός χρήστη στα social media, ακόμη και αν εκείνος έχει... πεθάνει.

Σύμφωνα με το κείμενο της πατέντας, το μοντέλο «μπορεί να χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του χρήστη όταν αυτός απουσιάζει από το κοινωνικό δίκτυο, για παράδειγμα όταν κάνει μεγάλο διάλειμμα ή εάν έχει αποβιώσει». Κύριος συντάκτης εμφανίζεται ο CTO της Meta, Andrew Bosworth, ενώ η αίτηση είχε κατατεθεί ήδη από το 2023.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν σχέδια υλοποίησης του συγκεκριμένου παραδείγματος», ωστόσο η πατέντα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, αναφέρει το Business Insider.

Ψηφιακό «αντίγραφο» του εαυτού σου

Η Meta περιγράφει τη δημιουργία ενός ψηφιακού κλώνου της διαδικτυακής σου παρουσίας, εκπαιδεύοντας το AI σε «δεδομένα ειδικά για τον χρήστη», παλαιότερα σχόλια, likes, αναρτήσεις και μηνύματα, ώστε να μιμείται τον τρόπο που επικοινωνούσες.

Το σύστημα θα μπορούσε να απαντά σε σχόλια, να στέλνει απαντήσεις σε προσωπικά μηνύματα, ακόμη και να προσομοιώνει βιντεοκλήσεις ή ηχητικές συνομιλίες. Για influencers ή δημιουργούς περιεχομένου που χρειάζονται ένα διάλειμμα, μια τέτοια λύση θα μπορούσε να διατηρεί «ζωντανή» την παρουσία τους.

Η ίδια η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απουσία ενός χρήστη, ειδικά αν είναι οριστική, επηρεάζει σημαντικά την εμπειρία των ακολούθων του.

Από τη «διαχείριση κληρονομιάς» στα death bots

Η ιδέα δεν είναι εντελώς νέα. Πριν από περίπου μία δεκαετία, το Facebook λάνσαρε τη λειτουργία «legacy contact», επιτρέποντας σε κάποιον να διαχειρίζεται τον λογαριασμό χρήστη μετά τον θάνατό του. Το 2023, ο Mark Zuckerberg είχε αναφερθεί σε avatars που θα μπορούσαν να «αναβιώνουν» αναμνήσεις αγαπημένων προσώπων.

Στον χώρο έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί startups όπως η Replika, ενώ το 2021 και η Microsoft κατοχύρωσε πατέντα για chatbot που προσομοιώνει αποβιώσαντες.

Ηθικά και νομικά διλήμματα

Ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις. Η καθηγήτρια ψηφιακών δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Edina Harbinja, τονίζει ότι το ζήτημα αγγίζει βαθιά νομικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά ερωτήματα.

Αντίστοιχα, ο κοινωνιολόγος Joseph Davis προειδοποιεί: «Ένα από τα βασικά στάδια του πένθους είναι να αποδεχθείς την απώλεια. Αφήστε τους νεκρούς να παραμείνουν νεκροί».

Η τεχνολογία, το πένθος και η τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν ένα εκρηκτικό τρίγωνο. Το ερώτημα παραμένει: πρόκειται για εργαλείο στήριξης ή για ένα επικίνδυνο πέρασμα των ορίων;