H Meta θα κάνει animated τη φωτογραφία προφίλ σας στο Facebook

Η Meta ανακοίνωσε ένα νέο επίπεδο έκφρασης στο Facebook, ανανεώνοντας τις φωτογραφίες προφίλ και τα stories των χρηστών, προσθέτοντας κίνηση (animation), χωρίς οι ίδιοι να χρειαστεί να κάνουν τίποτα παραπάνω από το να δώσουν μια απλή εντολή.



Κινούμενες φωτογραφίες προφίλ

Μέσω του Meta AI, οι χρήστες θα μπορούν να μετατρέψουν την στατική φωτογραφία που έχουν στο προφίλ τους σε ένα μικρό video μορφής .GIF με προκαθορισμένα εφέ κίνησης. Τα έτοιμα προφίλ εφέ περιλαμβάνουν από απλές αλλαγές (τύπου ελαφριά κίνηση του προσώπου), μέχρι και ενσωμάτωση πολλαπλών εφέ, με την διάθεσή τους να σχετίζεται πιθανότατα και με χαρακτηριστικές εορταστικές περιόδους.

Έτσι θα μπορείτε να κάνετε animated τη φωτογραφία προφίλ σας στο Facebook

Η Meta προτείνει να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες με ένα μόνο άτομο που κοιτάζει προς την κάμερα, να φαίνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του χρήστη και να μην κρατάει ο ίδιος αντικείμενα στα χέρια, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. Οι εικόνες για τις φωτογραφίες προφίλ μπορούν να επιλεγούν άμεσα από την φωτογραφική ενός smartphone ή από ήδη τις ήδη ανεβασμένες φωτογραφίες στο Facebook. Μετά την προεπισκόπηση της τελικής -κινούμενης- εικόνας, το αποτέλεσμα αποθηκεύεται ως εικόνα προφίλ και μπορεί να εμφανιστεί και στο feed.



Restyle για Stories και Memories

Πέρα από το προφίλ, η Meta προσθέτει το χαρακτηριστικό Restyle στα Facebook Stories και Memories, που επιτρέπει την αλλαγή της αισθητικής της φωτογραφίας με επεξεργασία που γίνεται από την AI. Το Restyle επιτρέπει τόσο τη χρήση προκαθορισμένων styles (π.χ. anime) όσο και εντολών μέσω κειμένου που περιγράφουν την επιθυμητή αλλαγή (π.χ. «κάνε τη φωτογραφία να φαίνεται περισσότερο σαν κόμικ»). Το σχετικό μενού θα προσφέρει πρόσθετες κατηγορίες όπως φωτισμούς και χρώματα, όπου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει για παράδειγμα μία παραλία ή έναν ουρανοξύστη ως νέο φόντο μιας φωτογραφίας, χωρίς να χρειαστεί προηγούμενη επεξεργασία με κάποιο τρίτο εργαλείο.



Κινούμενα φόντα σε αναρτήσεις με κείμενο και ο στόχος της Meta

Η Meta προσθέτει ακόμα κινούμενα φόντα στα ποστ κειμένων που θα εμφανίζονται στο feed, με ένα ειδικό εικονίδιο που θα επιτρέπει στον χρήστη να διαλέξει ανάμεσα σε animated ή στατικά φόντα που θα κάνουν την ανάρτησή του πιο έντονη. Οι επιλογές προβλέπεται να περιλαμβάνουν έτοιμα προφίλ, αλλά και πιο προσωποποιημένα που θα αλλάζουν με βάση το θέμα του ποστ.



Πίσω από όλη αυτή την «παιχνιδιάρικη» αλλαγή, η Meta δηλώνει εμφανώς ότι θέλει να κερδίσει ξανά το πιο νεανικό κοινό και να επιστρέψει σε ένα πιο «original Facebook» με έμφαση στη δημιουργικότητα και στο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες για τους φίλους τους, ανταποκρινόμενο προφανώς και στις πιέσεις που δέχεται από πιο νέες πλατφόρμες, όπως τα TikTok και Snap. Η Meta θέλει να κάνει το AI να μην φαίνεται μια λειτουργία πολυτελείας και θα είναι διαθέσιμο με διάφορους τρόπους στα πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες που το χρησιμοποιούν καθημερινά.