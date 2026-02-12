Κυβερνητικό μπλοκάρισμα στη Ρωσία - Το κράτος προσπαθεί να «κλείσει» το WhatsApp

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp κατήγγειλε χθες το βράδυ την προσπάθεια των ρωσικών αρχών να «μπλοκάρουν εντελώς» τη λειτουργία της, με στόχο να αναγκάσουν τους χρήστες να στραφούν σε μια κρατικά ελεγχόμενη υπηρεσία. Παρόμοια κίνηση είχε καταγγείλει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και η ανταγωνιστική πλατφόρμα Telegram.

«Η ρωσική κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει εντελώς το WhatsApp για να ωθήσει τους ανθρώπους σε μια εφαρμογή παρακολούθησης που ανήκει στο κράτος», ανέφερε η θυγατρική της αμερικανικής Meta στο X.

«Η απόπειρα να στερηθούν πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες από ένα ιδιωτικό και ασφαλές μέσο επικοινωνίας αποτελεί οπισθοδρόμηση και περιορίζει την ασφάλεια των ανθρώπων στη Ρωσία», πρόσθεσε η εταιρεία. «Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσουμε συνδεδεμένους τους χρήστες», τόνισε.

Περιορισμοί και καταστολή των social media

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή είχε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επιβάλει περιορισμούς και στο Telegram, στο πλαίσιο της ευρύτερης καταστολής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έδρα το εξωτερικό. Οι αρχές κατηγόρησαν το Telegram για παραβίαση της ρωσικής νομοθεσίας και κυρίως για ανεπαρκή δράση ώστε να εμποδίζει τη χρήση της πλατφόρμας για «τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, που ίδρυσε ο Ρώσος Πάβελ Ντούροφ, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες μηνυμάτων στη Ρωσία μαζί με το WhatsApp, το οποίο έχει ήδη υποστεί περιορισμούς από τον Ιανουάριο για τους ίδιους λόγους.

«Ο περιορισμός της ελευθερίας των πολιτών δεν είναι ποτέ η σωστή λύση», δήλωσε την Τρίτη ο Ντούροφ, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι προσπαθεί «να αναγκάσει τους πολίτες να μετακινηθούν σε μια εφαρμογή που ελέγχεται από το κράτος και έχει σχεδιαστεί για παρακολούθηση και πολιτική λογοκρισία».

Οι ρωσικές αρχές προωθούν την πλατφόρμα Max, μια νέα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ανήκει στον κολοσσό μέσων κοινωνικής δικτύωσης VK και λειτουργεί από το 2025. Η Max παρουσιάζεται ως «σούπερ εφαρμογή» με πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες και διαδικτυακά καταστήματα, αλλά προς το παρόν δεν έχει μεγάλη δημοφιλία.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι η Ρωσία είχε απαγορεύσει στους χρήστες να κάνουν φωνητικές κλήσεις μέσω Telegram και WhatsApp, σε ένα ακόμα βήμα περιορισμού της ελευθερίας επικοινωνίας.