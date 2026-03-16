WhatsApp: Ο έλεγχος περνά στους γονείς - Τι αλλάζει στην εφαρμογή

Το WhatsApp δήλωσε την Τετάρτη ότι θα επιτρέψει στους γονείς να δημιουργούν λογαριασμούς για παιδιά προεφηβικής ηλικίας, οι οποίοι θα περιορίζονται στην ανταλλαγή μηνυμάτων και στις κλήσεις, εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών συνομιλίας στα παιδιά.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters, ορισμένες χώρες σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους λόγω ανησυχιών για την ψυχική τους υγεία.

Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχίες μετά από περιστατικά hacking όπου οι χρήστες πείστηκαν να αποκαλύψουν επαλήθευση ασφαλείας και κωδικούς PIN, δίνοντας σε κακόβουλους παράγοντες πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς και ομαδικές συνομιλίες.

«Μηνύματα προσαρμοσμένα στα παιδιά»

Το WhatsApp δήλωσε ότι η ιδέα των λογαριασμών που διαχειρίζονται οι γονείς προέκυψε μετά από σχόλια γονέων, οι οποίοι ήθελαν μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων προσαρμοσμένη για παιδιά κάτω των 13 ετών.

«Αυτοί οι λογαριασμοί διαθέτουν αυστηρές νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, γονικό έλεγχο και επιλογές για τους γονείς που καθοδηγούν τις πρώτες εμπειρίες ανταλλαγής μηνυμάτων των παιδιών προεφηβικής ηλικίας (κάτω των 13 ετών)», ανέφερε η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σε μια ανάρτηση ιστολογίου.

«Μόλις ρυθμιστούν, αυτοί οι λογαριασμοί ελέγχονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει ποιος μπορεί να επικοινωνήσει με τον λογαριασμό και σε ποιες ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να ελέγχουν αιτήματα μηνυμάτων από άγνωστες επαφές και να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού», ανέφερε.