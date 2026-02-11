Oριστικό μπλόκο σε Whatsapp και Youtube επέβαλε η Ρωσία

Οριστικό μπλόκο σε WhatsApp και YouTube τέθηκε σε ισχύ στη Ρωσία στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του ελέγχου των διαδικτυακών επικοινωνιών από τις αρχές.

Σύμφωνα με αναφορές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας, Roskomnadzor, αφαίρεσε τους τομείς που σχετίζονται με το YouTube από τους διακομιστές DNS της. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες αδυνατούν να μετατρέψουν τη διεύθυνση ιστού του YouTube σε διεύθυνση IP, καθιστώντας τον μη προσβάσιμο.

Υπενθυμίζεται βέβαια πως τα βίντεο του YouTube δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό, διαθέσιμα στους Ρώσους χρήστες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Πολλοί ανέφεραν ότι, ενώ ο ιστότοπος άνοιγε, η αναπαραγωγή βίντεο δεν λειτουργούσε. Τα τελευταία μέτρα υποδηλώνουν περαιτέρω κλιμάκωση της στάσης της Ρωσίας έναντι των δυτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου είχαν προηγουμένως αποκαταστήσει εν μέρει ή επιταχύνει την πρόσβαση στο YouTube, ωστόσο οι σχετικές βελτιώσεις φέρεται να έχουν ανακληθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Κρεμλίνο προωθεί εγχώριες πλατφόρμες

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Κρεμλίνου για το λεγόμενο «κυρίαρχο διαδίκτυο», με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από δυτικές ψηφιακές πλατφόρμες και την προώθηση εγχώριων εναλλακτικών λύσεων, ενισχύοντας την κρατική εποπτεία στις διαδικτυακές υποδομές και επικοινωνίες.

Παράλληλα, το Telegram αντιμετώπισε εκτεταμένες διακοπές σε όλη τη Ρωσία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τους χρήστες να αναφέρουν προβλήματα στη φόρτωση περιεχομένου, στη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και στη σύνδεση στην εφαρμογή. Τα παράπονα που καταγράφηκαν από υπηρεσίες παρακολούθησης διακοπών έφτασαν περίπου τις 15.000, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα συνήθη επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2025 η Roskomnadzor είχε ουσιαστικά μπλοκάρει τις φωνητικές κλήσεις μέσω Telegram και WhatsApp , επικαλούμενη τη χρήση τους για απάτες, εκβιασμούς και στρατολόγηση ατόμων για δραστηριότητες δολιοφθοράς.

Νωρίτερα, τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νομοθεσία για τη δημιουργία εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας με επίκεντρο το κρατικό πρόγραμμα Max Messenger, ενσωματωμένο με κυβερνητικές υπηρεσίες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες κρατικής επιτήρησης.