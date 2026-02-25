To YouTube Premium Lite επιτρέπει πλέον μουσική στο παρασκήνιο και κατέβασμα videos

To YouTube Premium Lite, η πιο οικονομική συνδρομητική επιλογή της πλατφόρμας της Google, φέρνει δύο από τα πιο «δημοφιλή» χαρακτηριστικά του πλήρους πακέτου: δυνατότητα αναπαραγωγής στο παρασκήνιο (όταν δεν παίζει ο player στην οθόνη) και downloads για ακρόαση εκτός δικτύου. Με τιμή 7,99 δολάρια το μήνα, το Premium Lite ενισχύεται ώστε να αποτελεί πλέον πραγματική εναλλακτική για χρήστες που θέλουν αδιάκοπη πρόσβαση σε περιεχόμενο χωρίς να πληρώνουν το πλήρες πακέτο Premium (με συνδρομή 13,99 δολάρια).



Τι προσφέρει τώρα το YouTube Premium Lite

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του YouTube, οι συνδρομητές Premium Lite θα μπορούν να παρακολουθούν τα περισσότερα βίντεο χωρίς διαφημίσεις, να αφήνουν τα βίντεο να παίζουν στο παρασκήνιο (background play), όταν χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές ή έχουν την οθόνη κλειστή και να κατεβάζουν βίντεο και λίστες αναπαραγωγής για προβολή offline, όταν είναι χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τι δεν θα προσφέρει το YouTube Premium Lite, πως αλλάζει η εμπειρία

Παρά την ενίσχυση των προνομίων, το YouTube Premium Lite δεν αντικαθιστά το πλήρες YouTube Premium. Συγκεκριμένα: δεν αφαιρεί τις διαφημίσεις στο YouTube Music ή στα μουσικά videos και δεν επιτρέπει background play και offline downloads στα YouTube Shorts.

Η προσθήκη background play και downloads στο Premium Lite κάνει τη συνδρομή πολύ πιο λογική επιλογή για χρήστες που ακούν videos όταν δεν έχουν το κινητό στο χέρι ή το έχουν με κλειστή οθόνη (πχ. στην τσέπη τους) ή θέλουν να περιεχόμενο για την προπόνηση, τη βόλτα τους ή το ταξίδι με μέσο μεταφοράς που δεν προσφέρει πρόσβαση σε δίκτυο WiFi.



Το YouTube επισημαίνει ότι οι νέες λειτουργίες αποτελούν απάντηση στα αιτήματα των χρηστών από τα πιλοτικά προγράμματα, κάτι που δείχνει ότι η πλατφόρμα θέλει να αυξήσει τους συνδρομητές στα πιο οικονομικά πακέτα



Τι να προσέξουν οι χρήστες

Η νέα δυνατότητα του Premium Lite θα προσφερθεί σταδιακά σε όλες τις αγορές όπου η συνδρομή είναι διαθέσιμη, οπότε οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν την εφαρμογή του YouTube και τις ρυθμίσεις τους.