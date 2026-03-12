Το YouTube προωθεί συνεχώς σε παιδιά κακής ποιότητας περιεχόμενο φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη

Το YouTube έχει γεμίσει με κακής ποιότητας βίντεο που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη και προωθούνται σε παιδιά και ειδικά σε νήπια και προνήπια. Ο αλγόριθμος της πλατφόρμας φαίνεται να «σπρώχνει» πάνω από 40% τέτοιου περιεχομένου σε μορφή Shorts, που είναι μικρά σε διάρκεια και εύκολα στην παρακολούθηση.

Η έκρηξη του AI-Generated περιεχομένου

Αυτά τα μικρά κλιπ που δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα μιμούνται εκπαιδευτικά βίντεο για την αλφάβητο, τους αριθμούς και τα ζώα, αλλά παρουσιάζουν εικόνες που φτάνουν στα όρια του σουρεαλιστικού (πχ. ένα πτηνό που μετατρέπεται σε drone). Έρευνα των New York Times σε πάνω από 1.000 βίντεο αποκάλυψε αυτήν την τάση, η οποία φαίνεται πως οδηγεί τα παιδιά που βλέπουν παιδικό περιεχόμενο σε αυτήν την κατεύθυνση.



Ο αλγόριθμος του YouTube ευνοεί αυτά τα βίντεο λόγω της έντονης αλληλεπίδρασης: τα σύντομα, περίεργα αυτά κλιπ κρατούν τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη, μαζεύοντας αριθμούς θεάσεων χωρίς κόπο για τους δημιουργούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν έναν ρινόκερο που μεταμορφώνεται σε φορτηγό ή μουσικά νηπιακά τραγούδια όπως το "Old MacDonald" με περίεργο «ντύσιμο» εικόνων. Η έρευνα έδειξε ότι σε μόλις 15 λεπτά παρακολούθησης, το 40%+ του περιεχομένου που σερβιριζόταν από το YouTube στα παιδιά ήταν «AI slop», αντί για κλασικό υλικό που απευθύνεται στις ηλικίες τους.



Κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν προειδοποιούν ότι αυτά τα υπερφορτισμένα ερεθίσματα γεμίζουν τον εγκέφαλο των νηπίων με μηνύματα, δυσκολεύοντας τη διάκριση της φαντασίας από την πραγματικότητα. Αναφέρουν ότι η έλλειψη μιας φυσιολογικής δομής με αφήγηση εμποδίζει την πραγματική μάθηση, ενώ συνδέουν και το ατελείωτο scroll με και αυξημένο κίνδυνο ADHD. Έρευνες δείχνουν παρόμοιες επιπτώσεις σε ενήλικες, με μείωση της δυνατότητας κριτικής σκέψης και σαφή σύνδεση της ώρας που αφιερώνει ένα παιδί σε μια οθόνη με τις γνωστικές διαταραχές.



Πώς δημιουργείται μαζικά αυτό το AI περιεχόμενο

Τα βίντεο αυτά παράγονται εύκολα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας παραγωγικά μοντέλα για την εικόνα και τον ήχο, και ανεβαίνουν χωρίς αυστηρό έλεγχο από το YouTube και τη Google. Ο αλγόριθμος τα προωθεί βασισμένος στο χρόνο που αφιερώνουν σε αυτά οι θεατές και όχι στην ποιότητά τους, μετατρέποντας το YouTube σε μια μηχανή παραγωγής εσόδων από τις διαφημίσεις, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο. Το πρόβλημα εντείνεται, δε, από την ευκολία πρόσβασης των νηπίων σε αυτό το υλικό, αφού οι συχνά χρησιμοποιούν τα tablets και τα κινητά ως επιβράβευση ή ευκολία για να απασχοληθούν τα παιδιά.



Συμβουλές για τους γονείς

Οι γονείς προτείνεται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή YouTube Kids, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου, να περιορίζουν την πρόσβαση στα Shorts και να προτιμούν επίσημα κανάλια με πραγματική αφήγηση και παιδικά όπως η σειρά Bluey. Ακόμη, καλούνται να αποτρέπουν τα παιδιά από το ατελείωτο scroll στην οθόνη και να προτιμήσουν να τους δώσουν το κινητό ή το tablet με κάποια εκπαιδευτική εφαρμογή ή ένα διαδραστικό παιχνίδι.



Μελλοντικές επιπτώσεις και ανάγκη ρυθμίσεων

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τις επιπτώσεις στα παιδιά, αλλά ειδικοί ζητούν υποχρεωτική αναφορά στο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από ΑΙ (να αναγράφεται εμφανώς, δηλαδή), αλλαγές στον αλγόριθμο για το παιδικό περιεχόμενο και πιο αυστηρή επιτήρηση. Το YouTube αναφέρει από μεριάς του ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά οι επιστήμονες θεωρούν πως απαιτείται πλέον άμεση παγκόσμια ρυθμιστική παρέμβαση.