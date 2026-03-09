Η Google φέρνει στο YouTube των smart TVs διαφημίσεις που δεν θα μπορείτε να προσπεράσετε

Η Google ξεκινά παγκόσμια την εφαρμογή διαφημίσεων διάρκειας 30 δευτερολέπτων που δεν θα μπορούν να παραληφθούν στην επίσημη εφαρμογή του YouTube σε smart TVs, κονσόλες και συσκευές streaming, θέλοντας έτσι να εντείνει την πίεσή τις για εγγραφές στο πακέτο YouTube Premium.



Η νέα εποχή των «ενοχλητικών» διαφημίσεων

Οι διαφημίσεις αυτές, γνωστές ως Video Reach Campaign (VRC) Non-Skip, εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το τέλος ενός video. Η Google χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιεί την εμφάνισή τους, επιλέγοντας δυναμικά σποτάκια διάρκειας μεταξύ 6, 15 και 30 δευτερολέπτων τα οποία δεν μπορούν να παρακαμφθούν/παραλειφθούν από τους χρήστες. Αυτό το format επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό (και ενώ είχε αποσυρθεί), καθώς η Google βλέπει τις τηλεοράσεις ως ιδανικό χώρο υψηλής προσοχής.



Η υλοποίηση

Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη να εμφανίζεται σε διάφορες χώρες μέσω YouTube apps σε smart TVs, Chromecast, Apple TV, Roku, κονσόλες (PS5, Xbox) και set-top boxes. Ήδη σε μεγάλα forum του εξωτερικού, χρήστες παραπονιούνται για συνεχόμενες διαφημίσεις 30+ δευτερολέπτων, αλλά και μικρότερες που εμφανίζονται στο μέσο ενός video, χωρίς να τους επιτρέπεται να τις προσπεράσουν, ακόμη και μετά από κάποια χρονική διάρκεια.



Αντιδράσεις και η εναλλακτική του Premium

Η κίνηση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να χαρακτηρίζουν την εμπειρία «χειρότερη από ποτέ» και να στρέφονται σε ad-blockers ή στο συνδρομητικό μοντέλο Premium Lite (που επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός video στο background και τα downloads).

Η Google προωθεί το YouTube Premium ως μια λύση που απομακρύνει τις διαφημίσεις, ενώ πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί και τα videos που εμφανίζονται από creators και δίνουν λύσεις για να προσπεράσει κανείς τις διαφημίσεις σε smart TVs.

Παρόλα αυτά, επειδή η διαδικασία δεν είναι απλή (ή αναιρείται μετά από κάποια ενημέρωση που κάνει η πλατφόρμα), οι λύσεις αυτές δεν είναι και πάντα οριστικές.